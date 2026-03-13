ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。3月8日（日）の放送では、「走る気持ちを応援したい！ ランニングソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

・1位：ももいろクローバーZ「走れ！ -ZZ ver.-」・2位：爆風スランプ「Runner」・3位：嵐「Happiness」・4位：ももいろクローバーZ「GODSPEED」・5位：映画「ロッキー」より「ロッキーのテーマ」・6位：[Alexandros]「ワタリドリ」・7位：hitomi「LOVE 2000」・8位：THE BLUE HEARTS「TRAIN-TRAIN」・9位：米津玄師「Plazma」・10位：B’z「RUN」今回の「走る気持ちを応援したい！ ランニングソングTOP10」は、爆風スランプの「Runner」やB’zの「RUN」、映画『ロッキー』より「ロッキーのテーマ」といった、イントロや曲の冒頭から聴く人の気持ちを熱くさせるエモーショナルな楽曲が並びました。また、嵐の「Happiness」やhitomiさんの「LOVE 2000」など、ポップな解放感で走ることの楽しさを軽やかにアップデートしてくれるナンバーもランクインしています。そんな中、「動き出すよ 君のもとへ！」というフレーズを響かせ、エモーショナルさと爽やかさの両方でランナーを応援する、ももいろクローバーZの「走れ！ -ZZ ver.-」が、2位以下を大きく引き離して1位という結果になりました。ランクインした楽曲の多くに共通しているのは、走ることを「迷いなき加速」として表現している点です。「よし！ 自分も少し頑張ってみよう」と、ポジティブに前へ進みたくなる楽曲がそろったTOP10でした。次回3月15日（日）の放送テーマは、「頑張るアナタを応援したい！ チアアップソングTOP10」です。



＜番組概要＞番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹