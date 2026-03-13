この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【いじめ】転校すべき？耐えるべき？親が絶対に間違えてはいけない判断」と題した動画を公開した。せっかく入学した私立中学校でいじめに遭い、進退に悩む保護者からの相談に対し、元中学校教師の視点から具体的な対応策と私立特有の注意点を解説している。



動画の冒頭で道山氏は、いじめ問題について「一歩間違えば子どもの命を奪う事件にもつながる」と深刻さを強調。その上で、いじめに直面した親が最初に行うべきは「子どもの意見を聞くこと」だと断言した。一般的には学校への相談や加害者側との話し合いが想定されるが、子ども自身がそれを望んでいない場合に親が独断で動けば、親子関係の悪化を招きかねないと指摘。「どうしてほしいか」を本人に確認し、要望があった場合にのみ学校へ連絡して事実確認や話し合いの場を設けるという手順の重要性を説いた。



また、学校側がいじめの事実を認めないなど対応が不十分なケースについても言及した。公立学校であれば市や区の教育委員会が相談窓口となるが、私立学校の場合は「管轄外」として対応してもらえないことが多いという構造的な盲点を指摘。その解決策として「都道府県の私学担当部署」を調べて相談することを推奨した。ここへ相談すれば、明らかにおかしい対応に対しては指導が入る可能性があるという。



さらに、現在の学校に通い続けるのが困難な場合の選択肢として、公立中学校への転校を挙げた。相談者の「地元の公立中は荒れている」という懸念に対しては、「多少やんちゃな子がいても、そこには学びやメリットもある」として過度に避ける必要はないとの見解を示した。一方で、地元の生徒と顔を合わせたくないといった事情がある場合には、教育委員会に事情を説明して「校区外通学」を申請する方法や、一時的に別の地域に部屋を借りて「住民票を移す」ことで希望する学区へ通うといった、環境を変えるための具体的な手法も提示した。



道山氏は、私立に通う生徒であれば電車通学にも慣れているはずだとして、隣町の学校へ通うことへのハードルは低いと分析。子どもの心を守るために、親が取れる選択肢は複数あることを示唆して動画を締めくくった。