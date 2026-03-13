¡Ú2026Ç¯½Õ¡Û¶¹¤¯¤Æ¤âÃÖ¤±¤ë¡ªºÇ¿·¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¡É¡½Áª¤ÓÊý¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
2026Ç¯¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¡É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¥É¥é¥à¼°¡áÂç¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Æ¼Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥¹¥ê¥à¤ÊãþÂÎ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤ÀöÌÌ½ê¤Ç¤âÃÖ¤±¤ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥É¥é¥à¡É¡á¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡É¤¬¼çÌò¤ÎºÂ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹¤«¤éÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢2026Ç¯¤Î¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃíÌÜ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¡É¤È¤Ï¡©
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¤È¤Ï¡¢±ü¹Ô55¡Á60cmÁ°¸å¤Î¥¹¥ê¥à¤ÊãþÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Ï±ü¹Ô65¡Á75cmÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¯¡¢ËÉ¿å¥Ñ¥ó¤ÎÀ©Ìó¤¬¸·¤·¤¤ÀöÌÌ½ê¤Ç¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î½»Âð»ö¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀöÌÌ½ê¤ÏÇ¯¡¹¶¹¾®²½¤¬¿Ê¤ß¡¢½¾Íè¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥é¥à¼°¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤Ï¡ÈÃÖ¤±¤ë¥É¥é¥à¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢ÀßÃÖÀ¤ÈÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÂ³¡¹¤ÈÅ¸³«¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¤¬¥á¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿Ç¯¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï²¡¤µ¤¨¤è¤¦¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¤Î¡È´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥µ¥¤¥º¡ÊÉý¡¦±ü¹Ô¤¡¦ÀßÃÖÀ£Ë¡¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢±ü¹Ô55¡Á60cm¡£ËÉ¿å¥Ñ¥ó¤ÎÆâÀ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÓ¿å¸ý¤Î°ÌÃÖ¤ä¡¢ÈÂÆþ·ÐÏ©¡Ê¥É¥¢Éý¡Ë¤âÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Û¡¼¥¹¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¡Ü3¡Á5cmÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÍÆÎÌ
ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀöÂõÍÆÎÌ10kgÁ°¸å¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£4¿Í²ÈÂ²¤Ç¤â½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ä¡¢Éô³è¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÍèÅª¤ÊÊÑ²½¤â¸«¿ø¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
3. ´¥ÁçÊý¼°
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¤Î´¥Áçµ¡Ç½¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÊý¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°¡§¾Ê¥¨¥Í¤Ç°áÎà¤ËÍ¥¤·¤¤ ¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°¡§´¥ÁçÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤¬ÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤á ´Ê°×´¥Áç¡§¥·¥ï¿¤Ð¤·¡¦ÉôÊ¬´¥Áç¸þ¤±¤ÇÊä½õÅª¡¦´Ê°×Åª
´¥Áçµ¡Ç½¤òËèÆü»È¤¤¤¿¤¤²ÈÄí¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥Áçµ¡Ç½¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ï¡¢Êý¼°Áª¤Ó¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¼´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°áÎà¤Ø¤ÎÇ®Éé²Ù¤¬Äã¤¯¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤¬¤â¤Ã¤È¤â°ÂÄê¤·¤¿ÁªÂò»è¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥ª¥ë¤À¤±¡¦µÞ¤®¤Î¤È¤¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬Åª¤Ê´¥Áç¤¬Ãæ¿´¤Ê¤é¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°¤ä´Ê°×´¥Áçµ¡Ç½¤Ç¤â¼ÂÍÑ¾å¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°¤Ï´¥Áç»þ¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬°Õ³°¤È¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´¥Áçµ¡Ç½¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´¥ÁçÊý¼°¤è¤ê¤âÀö¾ôÀÇ½¤ä±¿Å¾»þ´Ö¡¢ÀßÃÖÀ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4. ¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¦¿åÎÌ
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Ï¡¢ÀöÂõ¤ò¹Ô¤¦ÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¿åÎÌ¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¸å²ù¤·¤Å¤é¤¤µ¡¼ïÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ²Á³Ê¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢1²ó¤Î»ÈÍÑ¿åÎÌ¤ä´¥Áç1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤È¤¤¤Ã¤¿±¿Å¾¥³¥¹¥È¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÂç¤¤Êº¹¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤ÊËþÂÅÙ¤äÁí¥³¥¹¥È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÅÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÈÍî¤È¤··ê¡É
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤«¤é¤³¤½¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°µºÜ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¡¦ÈÂÆþ·ÐÏ©¤ÎºÎÀ£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ëÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎºÎÀ£¤ÏºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËÉ¿å¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤äÇÓ¿å¸ý¤Î°ÌÃÖ¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄÊý¸þ¡¢¤½¤·¤ÆÈÂÆþ·ÐÏ©¡£¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤â¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥¹¤Î´³¾Ä
ÀöÂõµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ïµë¿åÀò¤Ë¥Û¡¼¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°ÌÃÖ¤ä¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¹¤¬´³¾Ä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ö¤ó¤ÎÍ¾Íµ¤òÉ¬¤º³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥É¥¢¤Î³«ÊÄÊý¸þ
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Î¥É¥¢¤Ï¼êÁ°Â¦¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£³«¤¯ºÝ¤ËÊÉ¤äÃª¤Ê¤É¤Î¼þ°Ï¤Î²È¶ñ¤È´³¾Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¡£¥É¥¢¤Î³«ÊÄÊý¸þ¤¬À¸³èÆ°Àþ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÍøÊØÀ¤ä²÷Å¬À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢Æü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±¦³«¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº¸³«¤¤Î¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¸þ¤¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¹½À®¤ÈÍÆÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
²ÈÂ²¹½À®¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÍÆÎÌ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î»ÈÍÑÎÌÁý²Ã¤ò¸«±Û¤·¤¿¾¯¤·Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¬¤Á¡£¹ØÆþ»þ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò±ä¤Ð¤·¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´¥ÁçÍÆÎÌ¤ÏÀöÂõÍÆÎÌ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÀöÂõµ¡¤Î´¥Áçµ¡Ç½¤Ï¡¢ÁåÆâ¤ËÇ®É÷¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¡¢ÀöÂõÁå¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é´¥Áç¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¥ÁçÍÆÎÌ¤ÏÀöÂõÍÆÎÌ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõÍÆÎÌ¤¬12kg¤Î¥É¥é¥àÀö¤Ç¤â´¥ÁçÍÆÎÌ¤Ï6kgÁ°¸å¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
Ë»¤·¤¤²ÈÄí¤Û¤ÉÆü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¥Áç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¡¢ÇÓ¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÉ¬Í×¤Ê²Õ½ê¡£¼«Æ°¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¤ÎÍÌµ¤ä¡¢¼êÆ°¤Î¾ì¹ç¤â°ÌÃÖ¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÅÍÍ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¶Æ°¡¦Áû²»ÂÐºö
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥É¥é¥àÀö¤Ï¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾²»¤Î¤Û¤«¡¢ËÉ¿¶À¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤ÎµºÜ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼À©¸æ¡É¡¢¡È¥Ð¥é¥ó¥¹À©¸æ¡É¡¢¡ÈËÉ¿¶¹½Â¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ¸ì¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¡¦¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÈÀ½ÉÊÆÃÄ§
2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¡£¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥×¡ÖES-8XS1¡×
¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×ÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡£7¤Ä¤Î¥¨¥³¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÀöÂõÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê±¿Å¾¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼«Æ°ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ÈÀá¿åÀ¡£ÆÈ¼«¤ÎÄã¿¶Æ°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¹âÂ®²óÅ¾»þ¤Ç¤â±¿Å¾²»¤òÍÞ¤¨¤ëDD¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢±¿Å¾²»¤â¹µ¤¨¤á¡£ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ª¥óÈ¯À¸µ»½Ñ¡È¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤è¤ê¡¢°áÎà¤Î½ü¶Ý¡¦¾Ã½¤ä¡¢ÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¤âÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤äÀöÂõÁå¡¢´¥Áç¥À¥¯¥È¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ê¤É¼«Æ°¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¤â½¼¼Â¡£Wi-FiÀÜÂ³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥×¡ÖES-8XS1¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§8kg / 4kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý640¡ß±ü¹Ô600¡ß¹â¤µ1040mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ57L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç39L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ55Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç 800Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó42Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó148Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:39dB/39dB/40dB
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖSD¥·¥ê¡¼¥º¡×
±ü¹Ô¤Ï65Ñ¤È°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¤ÎÄêµÁ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Éý60Ñ¡¢¹â¤µ96Ñ¤ÈÁ´ÂÎÅª¤ÊÂÎÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢½½Ê¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¡£Ç»Ì©Ë¢¤È¹â¿»Æ©¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤è¤ëÀö¾ôÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¹¥É¾¡£¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤âÂÐ±þ¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖNA‑SD10UBL¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý600¡ß±ü¹Ô650¡ß¹â¤µ960mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ78L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç65L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ70Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç1980Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó33Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó195Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:37dB/41dB/46dB
¡ÖNA‑SD10UB¡×¤ÈËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ä´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¶¦ÄÌ¡£¥¢¥×¥êÏ¢·È¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¹¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Àö¾ôÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÈÄí¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖNA‑SD10HBL¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý600¡ß±ü¹Ô650¡ß¹â¤µ960mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ78L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç65L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ70Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç 1980Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó33Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó195Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:37dB/41dB/46dB
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡ÖHWF¡×¥·¥ê¡¼¥º
¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤òºÎÍÑ¡£Éý60Ñ¡¢±ü¹Ô65Ñ°ÊÆâ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÀöÂõÍÆÎÌ12kg¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£²¹¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁåÀö¾ô¡¦´¥Áç¡¢Ç®¸ò´¹´ï¤Î¼«Æ°Àö¾ôµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯µ¡Ç½¤â¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡ÖHWF-D120XL-W¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§12kg / 6kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý598¡ß±ü¹Ô630¡ß¹â¤µ1007mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§500mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ72L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç60L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ40Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç1085Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó29Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó124Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:37dB/46dB/46dB
Éý60Ñ¡¢±ü¹Ô65Ñ°ÊÆâ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡£´¥ÁçÊý¼°¤Ï¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Áàºî¤Ç¡¢ÀöÂõ¥³¡¼¥¹¤Ë¡È¹á&¾Ã½¡É¡¢¡È2ÅÙÀö¤¤¡É¡¢¡È¥Ê¥¤¥È¡É¤Îµ¡Ç½¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¹¿åÀö¾ôµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡ÖHWF-D100SL-W¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg /6kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý598¡ß±ü¹Ô630¡ß¹â¤µ1007mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§500mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ72L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç101L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ42Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç2005Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó29Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó155Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:37dB/46dB/46dB
»³Á±¡ÖYWMD-D1050¡×
Éý¤â±ü¹Ô¤â60Ñ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥É¥é¥àÀö¡£ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë16¼ïÎà¤ÎÀöÂõ¡¦´¥Áç¥³¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àö¤¤»þ´Ö¤ä¤¹¤¹¤®²ó¿ô¡¢²¹¿åÀßÄê¡¢´¥Áç»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æµ²±¤¹¤ë¡È¤ª¹¥¤ß¥³¡¼¥¹¡É¤â¡£Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤È¥À¥¤¥ä¥ë¡õ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤âÉ¾È½¡£²¹¿åµ¡Ç½¤È¡¢¼«Æ°¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Àö¾ôµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Á±¡ÖYWMD-D1050¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý600¡ß±ü¹Ô595¡ß¹â¤µ857mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ70L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç109L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ220Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç1150Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó45Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó210Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:30dB/45dB/42dB
Comfee¡ÖCD-105DA1(W)¡×
9Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ÈÄãÁû²»¤òëð¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡£ÀöÂõ¤«¤é´¥Áç¤Þ¤ÇÌó45Ê¬¤Ç´°Î»¡£60¡î¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°Äã²¹´¥Áçµ¡Ç½¡¢¼«Æ°ÁåÀö¾ô¡¦´¥Áçµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Comfee¡ÖCD-105DA1(W)¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý595¡ß±ü¹Ô605¡ß¹â¤µ895mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ98L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç112L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ80Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç 3470Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó46Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó227Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:33dB/54dB/43dB
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¡ÖDeLAITO Step JW-FP100A¡×
±ü¹Ô¤âÉý¤â60Ñ°ÊÆâ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡£²¹¿åµ¡Ç½¤È¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£´¥Áç¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙ¤òÌó60¡î¤ËÍÞ¤¨¤ë¡È¥±¥¢´¥Áç¥â¡¼¥É¡É¤ä¡¢´¥Áç·ÐÏ©¤Î¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤òÀö¤¤Î®¤·¤Æ´¥Áç¸úÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¡ÖDeLAITO Step JW-FP100A¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý595¡ß±ü¹Ô593¡ß¹â¤µ943mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ72L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç64L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ52Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç 1890Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó32Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó165Ê¬¡ÊÉ¸½à¥³¡¼¥¹¡Ë
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:40dB/43dB/39dB
¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡ÖRORO YWM-YV90N¡×
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÉý¤¬60Ñ°ÊÆâ¤Î¥É¥é¥àÀö¡£3Ç¯´Ö¤ÎÌµÎÁÊÝ¾Ú¤â°Â¿´¡£²¹¿åµ¡Ç½¡¢´¥Áç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢ÀöÂõÁå¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¼«Æ°¤ªÁÝ½üµ¡Ç½¤â¡£´¥Áç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥ì¥¹¤Ç¤ª¼êÆþ¤ìÉÔÍ×¡£¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤ÏÈóÅëºÜ¤Ç¤¹¡£
¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡ÖRORO YWM-YV90N¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§9kg / 4.5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý596¡ß±ü¹Ô656¡ß¹â¤µ1003mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ65L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç95L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§Èó¸øÉ½
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó38¡Á44Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó142¡Á318Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:26dB/42dB/38dB
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡ÖPJWMD-D1050¡×
Éý¤È±ü¹Ô¤¤¬60Ñ°ÊÆâ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¥Û¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¾®¤ÊË¢¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àö¾ôÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4Ç¯¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝ¾Ú¡ÊÉÕÂ°ÉÊ½ü¤¯¡Ë¤Ç5Ç¯¤ÎÊÝ¾Ú´ü´Ö¡£¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤ÏÅëºÜ¤»¤º¡¢É¬Í×µ¡Ç½¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò¼Â¸½¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡ÖPJWMD-D1050¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý600¡ß±ü¹Ô595¡ß¹â¤µ857mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§540mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ70L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç109L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ220Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç 1150Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó38Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó68Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:30dB/45dB/42dB
¥Ë¥È¥ê¡ÖND100KL1¡×
Éý¤â±ü¹Ô¤â60Ñ°ÊÆâ¤Î¥É¥é¥àÀö¡£´¥Áç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤ª¼êÆþ¤ìÉÔÍ×¡£²¹¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¼«Æ°Àö¾ôµ¡Ç½¤â¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó50¡î¤ÎÄã²¹´¥Áç¡£¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥È¥ê¡ÖND100KL1¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý600¡ß±ü¹Ô595¡ß¹â¤µ857mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§480mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ70L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç109L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§ÀöÂõ220Wh¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç 1150Wh
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó60Ê¬¡ÊÌó2kg¤Þ¤Ç¡Ë
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:30dB/45dB/42dB
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Öe angle ANGL-DAH100-A-WH¡×
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎPB¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe angle¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¡£²¹¿åµ¡Ç½¤ä¡¢¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Öe angle ANGL-DAH100-A-WH¡×
ÀöÂõ¡¦Ã¦¿åÍÆÎÌ/´¥ÁçÍÆÎÌ¡§10kg / 5kg
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý595¡ß±ü¹Ô605¡ß¹â¤µ895mm
ÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥ó¡Ê±ü¹ÔÆâÀ£¡Ë¡§480mm°Ê¾å
´¥ÁçÊý¼°¡§¥Ò¡¼¥¿¡¼¼°
É¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§ÀöÂõ80L¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç107L
¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡§Èó¸øÉ½
±¿Å¾»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§ÀöÂõ Ìó46Ê¬¡¢ÀöÂõ¡Á´¥Áç Ìó227Ê¬
±¿Å¾²»¡ÊÀö¤¤»þ/Ã¦¿å»þ/´¥Áç»þ¡Ë:33dB/43dB/54dB
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥àÀö¡¦¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯Áá¸«É½
2026Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥É¥é¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÃÖ¤±¤ë¥É¥é¥à¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂò»è¤â²Á³ÊÂÓ¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢²ÈÄí¤ä´Ä¶¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê1Âæ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢·ÇºÜÆü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
