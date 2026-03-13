ミライスピーカーは、耳をふさがないイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」および「ミライスピーカー・イヤー ライト」について、2026年3月13日（金）10時よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、プロジェクトを開始しました。

「ミライスピーカー・イヤー」（黒）

実売価格は、「ミライスピーカー・イヤー」が3万9600円、「ミライスピーカー・イヤー ライト」が2万9700円（いずれも税込）。「GREEN FUNDING」では、先行割や早割などお得に購入できるプランが用意されています。

記事のポイント 加齢などによる聴力の衰えの悩みを抱えている人は多い一方、「補聴器を使うほどでもない」「耳に中に入れるタイプは抵抗がある」という人も。そんな方にオススメなのが、このイヤカフ型の集音器「ミライスピーカー・イヤー」です。つけていることを忘れるくらい軽く、開放感のあるつけ心地で、手軽に“聞こえ”をサポートしてくれます。シニアの方へのプレゼントにも最適です。

「ミライスピーカー・イヤー」は、耳をふさがないイヤカフ型のデザインと、スマートフォン専用アプリによる「聞こえ調整機能」を組み合わせた新しいスタイルの集音器です。ワイヤレスイヤホンとしても使用でき、日常のあらゆるシーンで利用できます。

イヤカフ型のオープンイヤー設計により、耳をふさがず開放的な着け心地を実現。片耳5.6gの軽量設計で、眼鏡とも干渉せず、長時間装着でも疲れにくくなっています。

専用アプリの「聞こえチェック」を使って、自分に合った聞こえ方の調整が可能（※）。16チャンネル・インテリジェントDSPが、周波数帯域ごとにリアルタイムで自分専用の「聞こえ」に調整します。環境に合わせたシーン選択（屋内/屋外/TV/強風）やノイズ除去の強度の調整もアプリから行えます。

※「ミライスピーカー・イヤー」のみ

充電ケースには大きなボタンとLEDディスプレイを搭載。本体イヤホンやスマートフォンの専用アプリだけでなく、充電ケースの背面ボタンでシーン切り替え、側面ボタンで左右それぞれの音量調整が直感的に行えます。充電残量は数字表示と左右の目盛りで一目で確認できます。

さらに、充電ケース自体がマイクユニットとして機能（※）。充電ケースの背面のボタンを操作し集音したい場所に置くだけで、最大約10メートル離れた場所まで、音声をBluetoothで本体イヤホンに直接転送します。テレビ視聴時や騒音下での会話など、幅広い場面で活躍します。

※「ミライスピーカー・イヤー」のみ

↑充電ケースのマイクを使って離れた場所の音を送ることができる。

「ミライスピーカー・イヤー」と「ミライスピーカー・イヤー ライト」の違いは、専用アプリと充電ケースのマイクユニットの有無。ライトのほうはスマートフォンの操作なしにカジュアルに利用できます。カラーは両モデルとも白と黒の2色展開。

ミライスピーカー 「ミライスピーカー・イヤー」 プロジェクト開始日：2026年3月13日（金）10時 実売価格：ミライスピーカー・イヤー／3万9600円、ミライスピーカー・イヤー ライト／2万9700円（いずれも税込）

The post 耳をふさがない“イヤカフ型集音器”が新しい！ イヤホン感覚で使える「ミライスピーカー・イヤー」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.