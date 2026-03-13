【セブン-イレブン】1年で約7700万個売れたカレーパンも「税抜100円」に　6種の揚げ物が安くなるセール開催

コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、人気の揚げ物を割引価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を2週連続で開催する。

1週目は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで税抜130円均一で発売。2週目は、「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで税抜100円均一で発売する。

〈1週目・概要〉

・実施予定期間

2026年3月20日（金）〜3月22日（日） ※3日間限定

・セール内容

「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」が日替わりで特別価格での販売となる。

【対象商品】

■ななチキ

セール日：3月20日（金）

セール価格：130円（税込140.40円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：全国

11種類のスパイスをブレンド。香ばしい風味が食欲をそそる一品。弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用している。

■ザクチキ（魅惑のうま辛）

セール日：3月21日（土）

セール価格：130円（税込140.40円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：全国

2025年6月からリニューアル。「大きな固いパン粉」に「小さな固いパン粉」を追加。よりザクザクした食感が感じられるように進化した。食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がる。かみ締めていくとスパイスが引き立ち「うま辛」が楽しめる。

■揚げ鶏

セール日：3月22日（日）

セール価格：130円（税込140.40円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：全国

衣の薄さにより、肉の味がダイレクトに感じられる一品。パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てる。

〈2週目・概要〉

・実施予定期間

2026年3月27日（金）〜3月29日（日） ※3日間限定

・セール内容

「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」が日替わりで特別価格税抜100円での販売となる。

・対象商品

■ささみ揚げ（梅しそ）

セール日：3月27日（金）

セール価格：100円（税込108円）

※通常価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：全国

大葉と梅のさっぱりとした揚げ物。ささみを使用した健康感のあるメニュー。うどんやそばなどのトッピングとしてもおすすめ。

■アメリカンドッグ

セール日：3月28日（土）

セール価格：100円（税込108円）

※通常価格：139円（税込150.12円）

販売エリア：全国

生地はセブン‐イレブン独自の配合。衣には砂糖の甘みをアクセントに、バニラの風味を加え深みを出している。中のソーセージも、肉のうま味を感じられる専用のソーセージを使用したロングセラー商品。

■お店で揚げたカレーパン

セール日：3月29日（日）

セール価格：100円（税込108円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

2023年の累計販売数が「76,987,667個」を記録した商品。パン生地には、専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感になっている。

■注意事項

※対象の揚げ物が日替わりで1週目130円（税抜）、2週目100円（税抜）になる

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなる。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなる。

※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。ただし、クーポン券での値引きは併用できる

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる

※一部店舗では対象商品が異なる

3月20日（金）：スパイスチキン

3月21日（土）：BIGポークフランク

3月22日（日）：スパイスチキンレッド

3月27日（金）：ジューシー粗挽きソーセージ

3月28日（土）：アメリカンドッグ

3月29日（日）：からあげ串

※キャンペーン内容は変更になる場合がある

※店内調理のため、すぐに提供できない場合がある

※在庫切れ、取り扱いのない場合がある

※商品名・価格は異なる場合がある

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる

※店舗によって価格が異なる場合がある