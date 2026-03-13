【セブン-イレブン】1年で約7700万個売れたカレーパンも「税抜100円」に 6種の揚げ物が安くなるセール開催
コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、人気の揚げ物を割引価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を2週連続で開催する。
1週目は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで税抜130円均一で発売。2週目は、「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで税抜100円均一で発売する。〈1週目・概要〉
・実施予定期間
2026年3月20日（金）〜3月22日（日） ※3日間限定
・セール内容
「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」が日替わりで特別価格での販売となる。
【対象商品】
■ななチキ
セール日：3月20日（金）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
11種類のスパイスをブレンド。香ばしい風味が食欲をそそる一品。弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用している。
■ザクチキ（魅惑のうま辛）
セール日：3月21日（土）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
2025年6月からリニューアル。「大きな固いパン粉」に「小さな固いパン粉」を追加。よりザクザクした食感が感じられるように進化した。食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がる。かみ締めていくとスパイスが引き立ち「うま辛」が楽しめる。
■揚げ鶏
セール日：3月22日（日）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
衣の薄さにより、肉の味がダイレクトに感じられる一品。パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てる。
「揚げ物日替わりスーパーセール」を開催〈2週目・概要〉
・実施予定期間
2026年3月27日（金）〜3月29日（日） ※3日間限定
・セール内容
「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」が日替わりで特別価格税抜100円での販売となる。
・対象商品
■ささみ揚げ（梅しそ）
セール日：3月27日（金）
セール価格：100円（税込108円）
※通常価格：176円（税込190.08円）
販売エリア：全国
大葉と梅のさっぱりとした揚げ物。ささみを使用した健康感のあるメニュー。うどんやそばなどのトッピングとしてもおすすめ。
■アメリカンドッグ
セール日：3月28日（土）
セール価格：100円（税込108円）
※通常価格：139円（税込150.12円）
販売エリア：全国
生地はセブン‐イレブン独自の配合。衣には砂糖の甘みをアクセントに、バニラの風味を加え深みを出している。中のソーセージも、肉のうま味を感じられる専用のソーセージを使用したロングセラー商品。
■お店で揚げたカレーパン
セール日：3月29日（日）
セール価格：100円（税込108円）
※通常価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
2023年の累計販売数が「76,987,667個」を記録した商品。パン生地には、専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感になっている。
■注意事項
※対象の揚げ物が日替わりで1週目130円（税抜）、2週目100円（税抜）になる
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなる。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなる。
※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。ただし、クーポン券での値引きは併用できる
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる
※一部店舗では対象商品が異なる
3月20日（金）：スパイスチキン
3月21日（土）：BIGポークフランク
3月22日（日）：スパイスチキンレッド
3月27日（金）：ジューシー粗挽きソーセージ
3月28日（土）：アメリカンドッグ
3月29日（日）：からあげ串
※キャンペーン内容は変更になる場合がある
※店内調理のため、すぐに提供できない場合がある
※在庫切れ、取り扱いのない場合がある
※商品名・価格は異なる場合がある
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる
※店舗によって価格が異なる場合がある