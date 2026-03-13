サマソニ、日程別ラインナップ発表 THE STROKESとBUMP OF CHICKEN、DAVID BYRNEとサカナクション、L′Arc-en-CielとJAMIROQUAIが同日に
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の日程別ラインナップが発表された。
【写真】ヘッドライナーを務めるL’Arc-en-Ciel
東京：8月14日、大阪：8月15日は、THE STROKESにBUMP OF CHICKEN、FKA TWIGS、KASABIAN、KESHIという、ロックから最先端ポップミュージックまでシーンを牽引するアーティストが並び、注目の新人アーティストもラインナップされた。
東京：8月15日、大阪：8月16日は、音楽界のレジェンドDAVID BYRNEとサカナクションが同日に登場する。チャートを席巻するALEX WARREN、STEVE LACY、そしてUKロック界の重鎮・SUEDEを中心としたラインナップとなっている。残るヘッドライナーにも注目が集まる。
東京：8月16日、大阪：8月14日は、結成35周年を迎え、サマソニ初出演にしてヘッドライナーを務めるL'Arc-en-Cielを筆頭に、JAMIROQUAIという世界的ビッグネームに加え、ステージキュレーションを務めるBABYMETAL、LE SSERAFIM、mgkなど、各国のトップアーティストが一堂に会するカラフルかつ豪華な1日となる。今後もさらなる追加アーティストの発表や、各ステージの詳細などがアナウンスされる予定。
なお、1DAYチケット、プラチナ1DAYチケットは、3月14日正午からクリエイティブマン会員、3月21日正午からオフィシャル先行受付がスタートする。
東京の3DAYチケット、プラチナ3DAYチケットはソールドアウトとなっている。
