「AIの説明は文章だらけで分かりにくい」という問題を解消するアップデートがClaudeに登場、会話中にインタラクティブな図を生成して分かりやすくしてくれる

「AIの説明は文章だらけで分かりにくい」という問題を解消するアップデートがClaudeに登場、会話中にインタラクティブな図を生成して分かりやすくしてくれる