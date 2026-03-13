3回鍛造で激スピン＆極上打感！ PXG『Stick’emフォージド』ウェッジ、3月19日デビュー
PXG Japanから新作ウェッジのアナウンス。「PXGは新しいPXG『Stick’em（スティック・エム）フォージドウェッジ』を発表しました。100%鍛造製法で設計されたこの新しいウェッジは、あらゆるライから優れたフィーリングとコントロール性能を発揮するよう設計されています」と、同社広報。
【画像】52度を構えた顔つき
最大の特徴は8620ソフトカーボンスチールを精密な「3回鍛造プロセス」で製造したこと。この工程で金属の結晶構造が微細レベルで整えられ、素材が均一化され非常にソフトでありつつも芯を感じる打感と心地よい打音に。こ素材の強度を高める効果もあり、溝のエッジを長期間シャープに保つことで、高いスピン性能と美しい外観を長く維持できるとか。
また、MOIを高めるハイトウ側への重量配分でフェースを開いたショット時でも重心位置が最適化され、フェース全体で安定した弾道を実現。独自の高性能グルーヴは溝幅を広げて断面積を増やして芝や水分を効率よく排出し、インパクト時の摩擦を最大化する。特に54〜60度には、フェース全面溝の「フルフェースグルーヴ」を採用した。
ソール形状は、スイングタイプやコース状況に応じて2種類が選べる。入射角が鋭い人や柔らかい芝に適した、実効バウンス13度の『BPグラインド』は、幅広のフルソール形状で砂や芝の中でもヘッドがスムーズに抜ける。一方、バウンス10度の『Sグラインド』は、ヒールとトゥにリリーフを入れたテーパードソール設計で多彩なショットを打ち分ける高い操作性を実現している。 仕上げは「クローム」と精悍な「エクストリームダークフィニッシュ」の2種類を用意。価格はクロームが税込33,000円、ダークフィニッシュが税込37,400円で、PXG直営店や公式オンラインストアなどで販売される。
