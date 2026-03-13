【ファミマ限定】サッポロビールと共同開発「ビアサプライズ 至福の香り」発売 - 華やかな香りと爽やかな味わい
ファミリーマートは3月17日、サッポロビールと共同開発した「ビアサプライズ 至福の香り」(350ml缶237円、500ml缶283円)を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。
ビアサプライズは、「香り」「コク」「苦み」「キレ」のビールの特長となる四要素の1つを強烈に際立たせた味覚設計が特長で、"驚きのあるビール"をコンセプトとした、ファミリーマート限定のビールシリーズ。
通算で第18弾となる今回は「香り」に着目し、春に飲みたくなる味わいを目指して開発された。2種類の華やかな香りのホップを一部使用し、氷点下熟成製法を採用することで香り高く爽やかな味わいに仕上げている。パッケージは、2種類のホップの折り重なる香りを2色の緑で表現した。
