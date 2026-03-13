女子プロが教える“短いアプローチ”の寄せ方！お悩み解決法！

活動場所は？神奈川県の「ゴルフジョイタス」を中心にレッスンを行ない、ラウンドレッスンも実施。

●レッスンのモットーは？

年齢や性別、レベルに関係なく、つねにレッスン後の変化が見えるようにする。生徒が上達を実感できるレッスンを行ない、「よりゴルフを好きに」なってもらう。

●自身のセールスポイントは？

「体の使い方」「クラブの使い方」のような技術面もですが、それ以上に生徒さんの「やりたい」「なりたい」という気持ちが大切です。そんな心の部分にも寄り添うレッスンを心がけています。

お悩み 短いアプローチが苦手！ 悪夢の〝往復ビンタ〞はもうこりごり

大きなミスなくグリーンまわりまできたのに、アプローチで大オーバーが続いて、グリーンの往復ビンタ。ダボ以上になってしまうことが多いです。

メンタルにもダメージを受けるのでなんとかしたいです。

Maria's 解決法 イメージは右手でトスです！

グリーンの往復ビンタの防ぎ方は、アプローチのイメージを「打つ」から「置く」にチェンジ！ ボールの落としどころに右手で「トス」する意識をもちましょう。

短いアプローチほど「寄せたい！」という思いが強くなり、アドレスで体が突っ込みすぎたり、リキんでスイングリズムが乱れがち。

近くに〝ポン〞と置くだけでいいという安心感がもてると、自然にいい構え、いいリズムで打つことができます。ロフトなりの出球で１打でピンに寄せましょう。

「トス」して実際にボールを感覚をつかみましょう。

右手のひらが上を向く「トス」の意識をもつと、自然と右手のひらは上を向く。

アドレス時のロフトがキープされてフェースに球が乗る。

感覚をつかめるので、狙いどおりのキャリーを出せる。

フェースを真っすぐ出すイメージはNG

ラインを出したくてヘッドを真っすぐ動かそうとすると、アドレス時よりもハンドファーストになりがち。ロフトが立つとイメージよりも飛びすぎてオーバーしてしまう。

手首はヒンジ方向に自然にリリースされるのが◎。

ボールを右足寄りに置くのはオーバーの原因

アドレスでボールを右足寄りに置きすぎると、インパクトで体が突っ込んだ状態と同じになる。クラブの入射角が過度に鋭角になるため、ボールを上から叩いてトップしやすい。

往復ビンタの代表的な原因だ。

お悩み パー5でパーが獲れません！

プロや上級者にとってパー５は、バーディが獲りやすいんですよね？ でも私は、大叩きになりがち……。とくに、２打目以降で、いつも叩いてしまうんです！

精度重視のショットこそ〝手打ち〞は禁物です

Maria's 解決法 レイアップはグリップエンドをおヘソに向ける意識が大事！

まずは２打目。ガンバって少しでもグリーンに近づけようとすると大叩きのミスが起こりやすい。ここはクレバーにレイアップをオススメします。レイアップは、安定性重視！ そのためには、アドレスで足幅をやや狭めにして、スイング中に「グリップエンドをおヘソ」に向ける意識をもってください。

大きい振り幅で打つためにはグリップエンドの向きをおヘソから離さなければならないので、この意識でスイングすれば自然とコンパクトになるはず。スイングがゆるみがちな人もフィニッシュでクラブを目標方向へ向けたところで止めるイメージで打つと、ゆるまず振り切ることができます。

ベタ足で成功率アップ

レイアップのショットは、ベタ足で振り続けるのがオススメ。

足を使わないことで〝飛ばす〞意識が下がるため、リラックスして上半身を動かせるように。

スイングの再現性もアップする。

ヒザを伸ばし気味にしてもOK

アドレスを安定させるために、ヒザを曲げて重心を落とすことは基本だが、リキみがちな人はあえてヒザを伸ばし気味にするのがレイアップだからこその〝ひと工夫〞。

体の脱力につながる。

フィニッシュをとったあともチェック！

フィニッシュでも、グリップエンドがおヘソを向き続いているか、チェックしよう。

向いていないのは、振り遅れや手打ちなど〝よくない動き〞をしているから。

左足のツマ先をやや内側に閉じる

たとえ腕の動きがうまくできても、下半身がスエーすると「本末転倒」(×)。

左足のツマ先を少し内側に向けると、ダウンスイングで下半身に踏ん張りを利かせられる。「驚くほど短いショットの精度がアップしますよ」（麻里亜）

〝鉄板〞のボールを挟むドリル

両腕でボールを挟むドリルはとても有効。

正しいボディターンを覚えることができる。

無理やり抑えるのではなく、自然とボールが落ちないようにスイングすることがポイント。

Maria's 解決法 3打目は左ヒジを体の幅のなかにを強く意識します

グリーンに確実に乗せたいパー５の3打目。100ヤード以内のウエッジショットは、腕と体の同調が重要です。

アドレスで作った両腕の三角形をキープしながらスイングすればいいのですが、意外と難しいですよね。そんなときは、左ヒジの位置だけにフォーカスすればイージー！ スイング中に、左ヒジが体の幅からはみ出さないように振りましょう。狙ったところへボールを運ぶような精度の高いショットが打てるようになりますよ。

後方から左ヒジが見えなければ○

後方から見て、フィニッシュで体のヨコから左ヒジが見えていなければOK。

見えていれば、体と腕、クラブの動きが同調していないということ(×)

いかがでしたか？ 石橋コーチのレッスンを参考にスコアアップを目指しましょう！



石橋麻里亜カミール

いしばし・まりあかみーる／フィリピン出身。ジュニア時代から競技ゴルフに取り組む。森守洋主宰の「森ゼミ」でスイングの原理原則を学び、レッスン活動と並行して自身のスキルアップも続けている。