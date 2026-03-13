トヨタ「ヴォクシー」最廉価グレードとは

トヨタのラインナップのなかでも高い人気を誇るミニバン「ヴォクシー」。その現行モデルにおいて、最も手に入れやすい価格設定となっているグレードはどのようなモデルなのでしょうか。

ヴォクシーは2001年の初代登場以来、多人数乗車が可能な広い室内空間とスライドドアによる高い利便性を追求したコンパクトキャブワゴンとして開発されました。

独創的なデザインと使い勝手の良さから、ファミリー層を中心に厚い支持を集め続けています。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目です。この世代からは全車が3ナンバーサイズへと大型化され、TNGAプラットフォーム（GA-C）が採用されました。これにより、高いボディ剛性と優れた静粛性が実現されています。

デザイン面では「先鋭・独創」をキーワードに、立体構成のフロントマスクや夜間に光る特徴的なランプ類を採用し、独自の存在感を放っています。

室内空間も追求されており、左右のCピラー間距離を従来型より75mm拡大した1295mmとし、1405mmの室内高とあわせて開放的なパッケージングが構築されました。

直近の2025年9月の一部改良では、これまでメーカーオプションだった装備の標準化が図られました。

ETC2.0ユニットやブラインドスポットモニター、安心降車アシストといった安全・快適装備が全車に備わっています。また、バックガイドモニターも標準設定とされるなど、実用面でのアップデートが実施されました。

そんな現在のヴォクシーにおいて、最も身近な価格で提供される最廉価グレードが「S-G（2WD）」です。2022年のフルモデルチェンジ当初から設定されている、ガソリンエンジン搭載のベースモデルとなります。

エクステリアは、上位グレードのS-Zと同様に迫力あるエアロ仕様が採用されています。

足元にはダークグレーメタリック塗装を施した16インチアルミホイールが装着され、リフレクター式LEDヘッドランプとともに精悍な表情を演出。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmとなっており、取り回しの良さと広さを両立しています。

インテリアはブラックを基調とした落ち着きのある空間です。

シート表皮には上質なファブリックが使用され、7人乗り仕様では2列目にキャプテンシート、8人乗り仕様では6：4分割チップアップシートが備わります。どちらも超ロングスライド機構を有しており、用途に応じた多彩なシートアレンジが可能です。

荷室には、104リットルの大容量を誇るスーパーラゲージボックスを床下に確保。さらに、バックドアを任意の角度で保持できる世界初の「フリーストップバックドア」が採用されており、後方に余裕がない場所での荷物の出し入れもスムーズに行えます。

パワートレインには、2.0リッター直列4気筒のダイナミックフォースエンジンを搭載。

10速シーケンシャルシフトマチックを備えたDirect Shift-CVTとの組み合わせにより、力強くダイレクトな走りと優れた燃費性能を両立しました。WLTCモード燃費は14.8km／Lをマークしています。

安全面では、最新の「トヨタセーフティセンス」を標準装備。交差点での検知範囲を広げたプリクラッシュセーフティや、リスクを先読みしてステアリング操作をサポートするプロアクティブドライビングアシストなど、高度な運転支援がドライバーを支えます。

価格は、7人乗り・8人乗り仕様ともに324万6100円です。最上級グレードである「HYBRID S-Z E-Four」の421万9600円のため、その差額は約97万円です。

一部改良を経て、安全装備や使い勝手がさらに磨かれたヴォクシー。最廉価グレードでありながら、妥協のないスタイルと最新の機能を備えた「S-G」は、コストパフォーマンスを重視するユーザーにとって魅力的な一台といえるでしょう。