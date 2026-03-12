tuki.がTVアニメ『スノウボールアース』の主題歌に起用されている「零-zero-」を、4月4日に配信リリースすることが決定した。

「零-zero-」は、tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング。tuki.は「大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました」とコメントを寄せている。

現在、TVアニメ『スノウボールアース』のメインPVが公開され、PV内で楽曲の一部が初解禁されている。

「零-zero-」のリリースを記念して、原作者・辻次夕日郎が描き下ろしたtuki.とスノウボールアースのコラボイラストがデザインされた限定Tシャツが当たる「零-zero-」配信予約キャンペーンもスタート。「零-zero-」を音楽配信サイトでPre-add、Pre-saveすることでキャンペーンへの応募が可能となる。

◆ ◆ ◆

■tuki.コメント

大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。

絶対零度の絶望から始まる「スノウボールアース」という物語に「零-zero-」という曲を捧げます。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました。

皆さんに届く日を楽しみにしています！

◆ ◆ ◆

◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞

2026年

4月4日 台北・TAIPEI ARENA

4月5日 台北・TAIPEI ARENA

4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA

4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA

5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11