tuki.、TVアニメ『スノウボールアース』OPテーマ「零-zero-」配信リリース決定
tuki.がTVアニメ『スノウボールアース』の主題歌に起用されている「零-zero-」を、4月4日に配信リリースすることが決定した。
「零-zero-」は、tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング。tuki.は「大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました」とコメントを寄せている。
現在、TVアニメ『スノウボールアース』のメインPVが公開され、PV内で楽曲の一部が初解禁されている。
「零-zero-」のリリースを記念して、原作者・辻次夕日郎が描き下ろしたtuki.とスノウボールアースのコラボイラストがデザインされた限定Tシャツが当たる「零-zero-」配信予約キャンペーンもスタート。「零-zero-」を音楽配信サイトでPre-add、Pre-saveすることでキャンペーンへの応募が可能となる。
◆ ◆ ◆
■tuki.コメント
大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。
絶対零度の絶望から始まる「スノウボールアース」という物語に「零-zero-」という曲を捧げます。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました。
皆さんに届く日を楽しみにしています！
◆ ◆ ◆
◾️「零-zero-」
2026年4月4日配信リリース
予約：https://lnk.to/tukizero_
Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン抽選応募フォーム：https://forms.gle/UB3ZeoZrEuHm1G1s7
◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞
2026年
4月4日 台北・TAIPEI ARENA
4月5日 台北・TAIPEI ARENA
4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA
4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA
5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11
5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11
