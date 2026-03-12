日本代表が無傷の4連勝で1次ラウンドC組・東京プールを突破し、二連覇に向けて大きな期待がかかっているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。決勝の舞台、アメリカへと向かう侍ジャパンたちの動向が注目される中、大谷翔平が投稿した内容が話題となっている。

【写真】東京タワー前でポーズをキメるデコピン

3月10日、9対0で勝利したチェコ戦の試合後、大谷はインスタグラムのストーリーズを更新。快勝の立役者となった村上宗隆の満塁ホームランを取り上げたが、その後に投稿されたのは……。

「大谷選手が公開したのは、愛犬・デコピンの写真です。お腹を丸出しにした安らかな寝顔に加えて、なんと東京タワーをバックにポーズを決めた姿が。東京タワーがライトアップされているため、夜に散歩に出かけたのでしょう。デコピンはアメリカで“留守番”していると思っていたファンも多く、驚きの声が集まっています」（スポーツ紙記者）

大谷の投稿に対して世間からは、「え、えええーデコピンが港区にいる！！」「デコピンお留守番じゃないの!?」「日本にいるのね！！」「大谷さんがデコピン連れて散歩してたってことですか!? やばい」「これ遭遇したらめちゃめちゃ興奮する」「この凛々しい立ち姿、さすが大谷家の愛犬」などの反応が。

東京ラウンドでも熱戦が続いたが、決勝ラウンドでは、家族との時間も大切にした大谷の更なる活躍に期待！