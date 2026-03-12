ＷＢＣ１次リーグＢ組は１１日（日本時間１２日）、イタリアがメキシコに９―１で大勝し、４戦全勝の１位で突破。１次リーグ敗退の危機にあった優勝候補の米国は３勝１敗で２位となり、辛うじて８強入りを決めた。

スターをそろえた米国が仮に準々決勝に進出できなかった場合、戦犯扱いされていたかもしれないのがタリク・スクバル投手（２９＝タイガース）だ。２年連続でサイ・ヤング賞に輝いたＭＬＢ最強左腕は当初の予定通り、７日（同８日）の英国戦で３イニングを投げただけで代表を離脱した。

国の威信がかかった国際大会での１試合限定登板は多くのファンがわがままととらえ、ＳＮＳでは「ヤツは自分の国を憎んでいる」と非難ごうごう。１０日（同１１日）に米国がイタリアに敗れる番狂わせが起きると「すべてスクバルのせいだ！」とまで糾弾された。

そんな中、タイガースのキャンプに戻ったスクバルはこの日、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の取材に応じ、自身への批判について「まったく不公平だ」と反論。「それがビジネスの一部だし、ゲームの一部でもある。彼らが私のことを知っていて、個人的なレベルで私を知り、同僚たちが私のことをどう思っているのか知っているなら、あんなことを言うのはフェアじゃない」と怒りをにじませた。

さらに「そういう意見や物語の多くは、僕のことを知らない人によって作られいる。クラブハウスの誰に聞いても、チームＵＳＡの誰に聞いても、僕のやっていることを声高に支持してくれていると思う」と周囲の理解を得た上での早期離脱だと主張。「国歌が流れて米国代表のユニホームを着ている時は鳥肌が立つんだ。足の感覚もなかった。それから（先頭打者本塁打を浴び）『よし、試合に臨もう。今日は野球をやらなきゃ』って思ったんだ。これまで国を代表してプレーしたことは一度もなかったからね」とＷＢＣのマウンドは特別だったと振り返った。

【動画】スクバルの投球