利用者情報を更新せずに確定申告したら口座エラーに……「訂正申告」と「修正申告」、どちらを選べば早く振り込まれますか？

「訂正申告」と「修正申告」の違い

確定申告で銀行口座の名義誤りや登録ミスなどがあると、還付金が振り込まれない可能性があります。そのため、申告後にミスに気づいたらすぐに修正することが大切です。

確定申告の期限内にミスに気づいた場合は、訂正申告が可能です。改めて申告書を作成して税務署に提出すると、再提出した申告書に記載されている内容が採用されます。その場合、最初に提出した内容は自動的に無効となるため、二重で申告したことにはなりません。

一方、確定申告の期限が過ぎてから申告内容のミスに気づいた場合は「修正申告」が必要になる場合があります。国税庁によると、修正申告は実際より税額を少なく申告してしまった場合などに必要な手続きとのことです。

例えば、売り上げの一部を計上し忘れた場合や、対象にならない控除を適用していた場合などが該当します。

反対に、売り上げを二重に計上した場合や適用できる控除を申告し忘れていた場合など、実際より税額を多く申告してしまった場合は「更正の請求」と呼ばれる手続きが必要です。



口座情報のみを間違えた場合の対応

今回は「口座エラーになった場合は訂正申告と修正申告のどちらを選ぶべきか？」とのことですが、修正申告は税金の額に誤りがあった場合に行う手続きのため、口座情報の誤りのみであれば必要ないと考えられます。

確定申告の期限内であれば、正しい口座情報を入力して訂正申告することで訂正できます。期限が過ぎている場合は速やかに税務署に電話をかけて、口座情報を間違えて申告してしまったことを伝えましょう。



誤った内容で確定申告すると還付金の受取が遅れる？

「確定申告の訂正が必要になった場合、還付金の振り込みはいつごろになるのか？」と不安になる人もいるかもしれません。

国税庁によると、確定申告の期間中は大量の書類の処理が発生するため、申告してから還付金が支払われるまで1ヶ月～1ヶ月半ほどかかる可能性があります。e-Taxで書類を提出した場合は、3週間程度での処理が可能となる場合もあるようです。

ただし、今回のように口座エラーなどで訂正申告が必要になった場合は、e-Taxでの提出であっても、処理に3週間以上かかることがある旨が国税庁のホームページに記載されています。

申告の内容に誤りがあることに気がついたときは、なるべく早く対処することがおすすめです。



確定申告期限内なら「訂正申告」、期限後なら税務署に電話で連絡を｜どちらが早く振り込まれるかは一概に言えない

確定申告の際に口座情報を誤って申告してしまった場合、還付金が振り込まれなくなる可能性があります。

確定申告の期限内であれば、改めて申告書を提出することで訂正できるため、早めに再提出しましょう。期限が過ぎている場合は「修正申告」や「更正の請求」により誤りを修正できますが、口座情報のみにミスがあった場合は、直接税務署に電話をかけて誤りがあった旨を伝えましょう。

確定申告の期間中は大量の書類の処理が発生するため、どの方法で訂正すると還付金が早く振り込まれるかは一概に言えません。確定申告の内容に訂正があった場合はe-Taxからの申告であっても還付金の振り込みまで通常より時間がかかる可能性があるため、早めに対応した方がよいでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー