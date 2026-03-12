しまむら、新会員制度に意見多数で謝罪 対応説明「『ワクワク』を『会員特典応募券（旧チケット）』へ交換」
しまむらは12日、同社サイトを通じ、アプリ・会員制度リニューアルに関する「お詫び」を掲載した。
【画像】しまむらグループ アプリ・会員制度リニューアルに関するお詫びと対応について（全文）
「しまむらグループ アプリ・会員制度リニューアルに関するお詫びと対応について」として、書面を掲載。
「このたび、2026年3月10日（火）にリニューアルしました『新会員制度（ポイント制）』につきまして、旧『ワクワク』『チケット』に関するお問い合わせやご意見を多数頂戴しました。旧サービスの終了に関して、ご案内不足によりご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
その上で「つきましては、新会員制度（ポイント制）への移行に伴い、『ワクワク』の再付与や会員特典応募券への交換は承ることができない旨をご案内しておりましたが、旧アプリでお客様がお持ちだった『ワクワク』を『会員特典応募券（旧チケット）』へ交換させていただきます」と説明。
「ワクワク」から「会員特典応募券（旧チケット）への交換は「5ワクワクにつき1会員特典応募券（3月9日0時時点・端数切捨）」とし、「なお、旧アプリでお客様がお持ちだった『ワクワク』の『会員特典応募券（旧チケット）』への交換につきましては、データ移行等の都合により、お時間をいただきます。 詳細が決まり次第、あらためてご案内いたします」と伝えた。
最後に「ご不便・ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
