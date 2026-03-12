この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が自身のYouTubeチャンネルで「新NISAで投資中の人、どうか、ご注意ください。」と題した動画を公開した。動画では、近年被害が爆発的に増加している「SNS型投資詐欺」の実態に迫り、その巧妙な手口と被害に遭いやすい人の心理的背景を解説。特に50代・60代が主なターゲットとされつつも、全世代にとって他人事ではないと警鐘を鳴らしている。



ガーコ氏はまず、警察庁が発表した最新データを提示。SNS型投資詐欺の被害額が2023年の455億円から、2025年には1,827億円へと、わずか2年で約4倍に急増している衝撃の事実を明らかにした。これは「1日あたり約5億円、30分で1,045万円」もの大金が誰かの財布から消えている計算になるという。特に、YouTubeの偽広告を経由した被害は前年比で21倍にも達しており、事態の深刻さを物語っている。



被害者の多くは50代～70代で全体の半数以上を占めるが、増加率では30代が最も高く、次いで40代となっており、若い世代にも被害が拡大している。ガーコ氏は、被害に遭った人の60%が「自分は被害に遭わないと思っていた」というアンケート結果を引用し、「“自分は大丈夫”という思い込みこそが、最大のリスクなんです」と断言。この心理的隙が詐欺被害の温床になっていると指摘した。



50代・60代が特に狙われる原因として、ガーコ氏は「正常性バイアス」「投資を始めたことによる過信」「まとまった資産と老後への不安」という3つの心理的要因を挙げる。新NISAブームで投資への関心が高まった結果、かえって投資話への警戒心が薄れ、巧妙に仕組まれた罠に嵌ってしまうケースが多いと分析した。



最後にガーコ氏は、何よりも大事なのは資産を「増やす」前に「失わない」ことだと強調。「守りを固めた上で、王道の資産運用で人生を楽しんでいきましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。