資産運用アドバイザーが警鐘「年間被害1827億円」SNS投資詐欺の巧妙な手口と知られざる背景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
資産運用アドバイザーのガーコ氏が自身のYouTubeチャンネルで「新NISAで投資中の人、どうか、ご注意ください。」と題した動画を公開した。動画では、近年被害が爆発的に増加している「SNS型投資詐欺」の実態に迫り、その巧妙な手口と被害に遭いやすい人の心理的背景を解説。特に50代・60代が主なターゲットとされつつも、全世代にとって他人事ではないと警鐘を鳴らしている。
ガーコ氏はまず、警察庁が発表した最新データを提示。SNS型投資詐欺の被害額が2023年の455億円から、2025年には1,827億円へと、わずか2年で約4倍に急増している衝撃の事実を明らかにした。これは「1日あたり約5億円、30分で1,045万円」もの大金が誰かの財布から消えている計算になるという。特に、YouTubeの偽広告を経由した被害は前年比で21倍にも達しており、事態の深刻さを物語っている。
被害者の多くは50代～70代で全体の半数以上を占めるが、増加率では30代が最も高く、次いで40代となっており、若い世代にも被害が拡大している。ガーコ氏は、被害に遭った人の60%が「自分は被害に遭わないと思っていた」というアンケート結果を引用し、「“自分は大丈夫”という思い込みこそが、最大のリスクなんです」と断言。この心理的隙が詐欺被害の温床になっていると指摘した。
50代・60代が特に狙われる原因として、ガーコ氏は「正常性バイアス」「投資を始めたことによる過信」「まとまった資産と老後への不安」という3つの心理的要因を挙げる。新NISAブームで投資への関心が高まった結果、かえって投資話への警戒心が薄れ、巧妙に仕組まれた罠に嵌ってしまうケースが多いと分析した。
最後にガーコ氏は、何よりも大事なのは資産を「増やす」前に「失わない」ことだと強調。「守りを固めた上で、王道の資産運用で人生を楽しんでいきましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
ガーコ氏はまず、警察庁が発表した最新データを提示。SNS型投資詐欺の被害額が2023年の455億円から、2025年には1,827億円へと、わずか2年で約4倍に急増している衝撃の事実を明らかにした。これは「1日あたり約5億円、30分で1,045万円」もの大金が誰かの財布から消えている計算になるという。特に、YouTubeの偽広告を経由した被害は前年比で21倍にも達しており、事態の深刻さを物語っている。
被害者の多くは50代～70代で全体の半数以上を占めるが、増加率では30代が最も高く、次いで40代となっており、若い世代にも被害が拡大している。ガーコ氏は、被害に遭った人の60%が「自分は被害に遭わないと思っていた」というアンケート結果を引用し、「“自分は大丈夫”という思い込みこそが、最大のリスクなんです」と断言。この心理的隙が詐欺被害の温床になっていると指摘した。
50代・60代が特に狙われる原因として、ガーコ氏は「正常性バイアス」「投資を始めたことによる過信」「まとまった資産と老後への不安」という3つの心理的要因を挙げる。新NISAブームで投資への関心が高まった結果、かえって投資話への警戒心が薄れ、巧妙に仕組まれた罠に嵌ってしまうケースが多いと分析した。
最後にガーコ氏は、何よりも大事なのは資産を「増やす」前に「失わない」ことだと強調。「守りを固めた上で、王道の資産運用で人生を楽しんでいきましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
今さら聞けないiDeCoで1億円は可能？米国で「401kミリオネア」が過去最高を更新している意外な理由
「NISA貧乏？ふざけるな」資産運用アドバイザーが“努力を嘲笑する風潮”に怒り心頭！「本当の貧乏は選択肢がないこと」
親の「投資は絶対ダメ」という呪縛の末路…インフレと学費で追い詰められる51歳女性の悲鳴、これが現実
チャンネル情報
お得・節約・投資が大好き、「ガーコ」です??このチャンネルでは、新NISAなどを活用した資産形成、投資関連の情報、お得情報を中心に、「かゆい所に手が届く」、丁寧な解説を心がけています。「お金に縛られない人生を」をテーマに、一見難しく思われがちな投資、資産運用、お得情報をキャラクターを使って丁寧かつシンプルに解説します。