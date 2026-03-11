チェコ野球協会がSNSで投稿…数々の“名場面”

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したチェコ代表のスポーツマンシップが、世界中で反響を呼んでいる。チェコ野球協会の公式インスタグラムが公開した、パベル・ハジム監督の深々としたお辞儀の写真が話題となっている、

チェコ代表は10日、1次ラウンド・プールCの最終戦で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦。強豪を相手に7回まで0-0の大接戦を演じたが、8回に崩れて0-9で敗戦を喫した。それでも、試合中に見せた全力プレーや、試合後の爽やかな振る舞いが多くのファンの心を打った。

チェコ野球協会の公式インスタグラムは、ハジム監督が試合後にマウンドへ歩み寄り、脱帽して日本人以上に深々と首を垂れてお辞儀をする写真を投稿。そのほかにも4回途中まで無失点の好投を見せ、東京ドームの観客から総立ちの拍手を浴びたサトリアの降板シーンなども合わせて紹介した。

ファンからの称賛は、ハジム監督の礼節を重んじる姿勢だけにとどまらない。日本を苦しめたサトリアの力投や、最後まで諦めないチーム全体の姿勢など、チェコ代表が大会を通じて見せた姿そのものに向けられている。

これらの投稿にファンは「あなたたちが一番」「チェコ代表のスポーツマンシップが本当に最高だったわ」「野球への情熱を、ありがとう」「あなたのチームのスピリットが大好きです」。日本のファンも「礼節を重んじるチェコに敬意を表します」「チェコの皆さん、日本へのリスペクト、ありがとう」「チェコ代表の皆様、ありがとうございました。素晴らしい！ 本当泣きそうです」と、大会を盛り上げたチームへの労いの声が絶えなかった。（Full-Count編集部）