神戸vsFCソウル スタメン発表
[3.11 ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦](ノエスタ)
※19:00開始
主審:アリレザ・ファガニ
副審:ジョージ・ラクリンディス、ジェームズ・リンゼイ
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 52 濱崎健斗
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 20 ジエゴ
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
MF 6 扇原貴宏
MF 88 乾貴士
FW 10 大迫勇也
監督
ミヒャエル・スキッベ
[FCソウル]
先発
GK 99 ク・ソンユン
DF 16 チェ・ジュン
DF 22 キム・ジンス
DF 40 パク・ソンフン
DF 96 フアン・アントニオ・ロス
MF 6 フルヴォイェ・バベツ
MF 7 チョン・スンウォン
MF 9 チョ・ヨンウク
MF 34 ソン・ミンギュ
MF 43 ソン・ジョンボム
FW 32 パトリク・クリマラ
控え
GK 31 カン・ヒョンム
DF 20 イ・ハンド
DF 30 アン・ジェミン
DF 5 ヤザン・アルアラブ
DF 63 パク・スイル
MF 23 コ・ピルグァン
MF 41 ファン・ドユン
MF 8 イ・スンモ
FW 11 チョン・ソンフン
FW 17 レオナルド・ルイス
FW 27 ムン・ソンミン
FW 70 アンデルソン・オリヴェイラ
監督
キム・ギドン
