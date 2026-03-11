ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重」登場、赤身肉の旨味を楽しむ贅沢弁当
持ち帰り弁当の「ほっともっと」は3月18日、全国の2,426店舗で「新・ビーフカットステーキ重」を発売する。価格は税込890円から。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉
◆贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重 890円〜
◆贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重（肉2倍）1,550円〜
【画像(5点)はこちら】新・Wビーフカットステーキ重（肉2倍）、ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 など
◆ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 1,370円〜
◆贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ弁当 990円〜
※価格は地域・店舗によって異なる。
贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重〈牛肉の旨味を楽しめる贅沢肉メニュー〉
「新・ビーフカットステーキ重」は、赤身の旨味が際立つやわらかなステーキ肉を使用した、食べ応えのある弁当。オリジナルスパイスで味付けして焼き上げることで、肉の旨味を引き立てた。
別添えの「特製ステーキソース」は、醤油とおろし玉ねぎをベースに、しょうがを効かせた奥行きのある味わい。ソースが絡むやわらかな肉とごはんの調和を楽しめるという。
※牛肉は形を整えるための成形・加工を行っている。
このほか、肉の量を2倍にした「新・Wビーフカットステーキ重（肉2倍）」や、エビフライ、から揚げ、メンチカツなど多彩なおかずを詰め合わせた「新・スペシャル洋風バラエティ弁当」、肉とごはんを別々に楽しめるセパレートタイプの「新・ビーフカットステーキ弁当」も用意する。