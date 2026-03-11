「大失態」「今季最も残酷な瞬間」前代未聞！トッテナムGKが大一番でミス連発、15分で３失点→17分で屈辱の“懲罰交代”に欧州騒然！「悲惨な結果に終わった」
前代未聞の事態と言っても大袈裟ではないかもしれない。
現地時間３月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、イングランドの名門トッテナムが、スペインの強豪アトレティコとアウェーで対戦。２−５で完敗を喫した。
この一戦でやらかしてしまったのが、CLデビューを飾ったトッテナムのGKアントニーン・キンスキーだ。
６分、ビルドアップの際に足を滑らせ、マルコス・ジョレンテに決められた先制弾のきっかけを作ると、１点を追加されて迎えた15分には、バックパスをキックミス。フリアン・アルバレスに難なく決められてしまった。
すると17分、22歳のチェコ代表守護神は、イゴール・トゥードル監督によって、交代を命じられた。
このいわば“懲罰交代”に現地メディアが続々反応。『football.london』は「イゴール・トゥードルが15分間の大失態でアントニン・キンスキーに屈辱を与える」と報じた。
「キンスキーはコーチの一人に付き添われてピッチを後にし、トンネルを駆け下りていく際に、ひどく落ち込んだ表情を見せた」
また、『SPORT BIBLE』が「今シーズン最も残酷な瞬間」と報じれば、『INDEPENDENT』紙は「キンスキーはチャンピオンズリーグのデビュー戦で、17分で3失点を喫し、悲惨な結果に終わったため交代となった」と伝えた。
大一番での先発起用で、やはり緊張があったのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トッテナムGKの痛恨ミスから失点
