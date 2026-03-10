モーニング娘。'26小田さくらの写真集『SAKURA FLOW』（ワニブックス）が3月12日（木）に発売される。

歴代最長女性アイドルグループ、モーニング娘。'26において圧倒的な歌唱力で存在感を放つ小田さくら。彼女が2024年に出版した写真集『SAKURA FLOW』（紙版：2024年7月19日発売）が、彼女の誕生日である2026年3月12日より電子書籍で配信スタートする。

『SAKURA FLOW』は“DIVA SAKURA”がテーマ。“ステージとは違う輝きが見たい！”という一心から、小田さくらが持つオーラに着目し、屋久島の大自然の中で撮影を敢行。激しい気候の変化の中で見せる、堂々とした姿は圧巻。また強さだけではない、繊細さ、透明感、内面から溢れる25歳の“美”も併せ持つ1冊に仕上がっている。

小田さくら 既刊電子版小田さくら ファースト写真集『さくら模様』（撮影：西田幸樹）小田さくら 写真集『Sakura Breeze』（撮影：西田幸樹）小田さくら 写真集『さくらのきせつ』（撮影：西田幸樹）小田さくら 写真集『SAKURA COLOR』（撮影：西田幸樹）小田さくら 写真集『さくら日和』（撮影：西村康）発行：オデッセー出版

モーニング娘。 既刊電子版モーニング娘。’17誌上ドラマ『拝啓、ハル先輩！-東麻布高校白書-』

（文＝リアルサウンド ブック編集部）