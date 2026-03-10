1000万円を手にして函館にアイドル専用劇場を作りたい！新生Chu-Hapiが秋葉原で見せた「ご当地アイドルの意地」と「絆」
2026年3月7日（土）、アイドル界の聖地・秋葉原。 函館のご当地アイドル「Chu-Hapi（チューハピ）」が、運命の20分間にすべてを懸け、NIG2026決勝中間ライブのステージを駆け抜けた。
■往復36時間の旅路を超えて、秋葉原へ
函館から東京まで、車に揺られること片道18時間。決して楽ではない長距離移動を経て、彼女たちは秋葉原「Twin Box AKIHABARA」に立った。
会場にはテレビ局並みの本格的な機材が導入され、5台ものカメラが彼女たちの一挙手一投足を捉える。その映像は全国へ生配信。緊張感漂う中、「函館の良さを全国に発信したい」という一途な想いを胸に、北海道代表としてのプライドが滲む最高のパフォーマンスを披露した。
【セットリスト】
1. いか踊り＆ハレルヤ
2. HAKO★︎推しラブ
3. ウルトラミラクルデイズ
4. Choose Happiness
大漁旗と函館名物「いか踊り」
■新体制 Chu-Hapiが魅せた化学反応
今回のステージは、既存メンバーのCoino、Nana、Uru、Lily、もえPに加え、待望の新メンバーYuzが合流した新体制での初陣ともいえる重要な舞台。6人となったChu-Hapi（この日はLilyが欠席）のパフォーマンスは、厚みと輝きを増していた。新メンバーYuzが加わったことで生まれた新しい風と、これまで絆を深めてきた安定感。その化学反応が、秋葉原のフロアを函館の色に染め上げた。
笑顔が印象的だったNana
■「今年こそは、絶対に【勝】」--悲願のグランプリへ
SNSで宣言した「今年こそは、絶対に【勝】」という言葉。昨年の悔しさを知る彼女たちだからこそ出せる、魂の籠もった20分間だった。
ライブ後、メンバーからは熱い想いが語られた。
Uru 「久しぶりの東京、そして初めての18時間移動で不安もありましたが、最後までやり遂げることができて良かったです！」
Nana 「2回目の動員審査、今回も失敗することなく終えられたことにホッとしています」
Coino 「決勝に直結する大切なライブ。本気で『届け！』という思いを込めてパフォーマンスしました。配信を見てくれている函館のみんなにも、私たちの想いが届いていたら嬉しいです」
Yuz 「正規メンバーとしての初ステージ。至らない点もありましたが、この経験を糧に、26日の決勝ではもっと成長した姿を見せたいです。絶対に勝ちます！」
また、ステージの最後には、水色担当のもえPから、函館への強い想いが語られた。
「函館には私たち以外にご当地アイドルはいません。そして函館には、レコーディングスタジオも、衣装を買うお店も、練習場所も少ない。そして、200人規模の老舗ライブハウスも、この春になくなってしまいます。だからこそ、私たちはこのNIGでグランプリを獲り、1,000万円を函館に持ち帰って、函館にアイドル専用劇場を作りたいんです！ 全国のアイドルさんを函館にお招きして、地元を盛り上げたい。そのために、私たちは絶対に負けられません！」
地元の窮状を伝えながらも、前を向く彼女たちの言葉に、会場からは温かい拍手が送られた。
函館港〜青森港フェリー内で熟睡するメンバー・もえP
■まだまだ続く、彼女たちの快進撃
中間審査を終えたばかりのChu-Hapiですが、休息の間もなく次の戦いが始まっている。
・ミクチャ配信： 日々の積み重ねがグランプリへの鍵となる。
Chu-Hapi ミクチャ公式
・最終審査： 2026年3月26日(木) Kanadevia Hall
ここで頂点を掴み、函館に錦を飾れるか。
編集後記
18時間をかけてやってきた彼女たちの姿、そして全国へ配信されたその熱量は、多くの観客の胸を打ちました。「地方からでも、夢は叶えられる」。そんな希望を背負って戦うChu-Hapiの物語は、まだ始まったばかりです。
函館から全国へ。悲願のNIGグランプリ奪取に向けて、私たちはこれからも彼女たちの背中を押し続けます。頑張れ、Chu-Hapi！
▽ Chu-Hapi（チューハピ） プロフィール
「函館から、ハッピーを世界中へ！」 北海道・函館を拠点に活動するご当地アイドルグループ。 地元のイベント出演や観光PRを全力で行いながら、全国規模のアイドルフェスやコンテストにも積極的に参戦。函館の魅力を背負い、全国へ羽ばたくために走り続けている。 2026年3月、待望の新メンバーYuzが加入し、6人体制の新生「Chu-Hapi」としてさらなる高みを目指す。
【メンバー紹介】
・Coino（こいの）： グループを牽引する中心的存在。
・Nana（なな）： ステージを華やかに彩るパフォーマンスが魅力。
・Uru（うる）： ファンを惹きつける独特の感性と表現力の持ち主。
・Lily（りりい）： 安定感のあるパフォーマンスでグループを支える。
・もえP： 親しみやすいキャラクターで愛されるムードメーカー。
・Yuz（ゆづ）： 2026年3月加入の新メンバー。フレッシュな風を吹き込む期待の新星。
【公式リンク】
・公式サイト: https://chu-hapi.bitfan.id/
・公式X（旧Twitter）: @chuhapi
・ミクチャ: Chu-Hapi ミクチャ公式
