¡¡16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§55¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Snow Man¤Ï¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢¸ø³«Á°¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFrench¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò²Ú¡¹¤·¤¯ÀÚ¤Ã¤¿SixTONES¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¡ÖRebellion¡×¡¢Ý¯ºä46¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖThe growing up train¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦9Æü¤ËÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï¡¢Â´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö3·î9Æü¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Ï¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÉ÷¤Ë¾è¤ë¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£¤æ¤º¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¿´²»¡×¤ÈÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡ÖÍ§ ¡ÁÎ¹Î©¤Á¤Î»þ¡Á¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¡£
¡¡BE:FIRST¤Ï¡¢¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·HIP HOP¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¡¢THE JET BOY BANGERZ¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖHEAD UP introduced by Zeebra¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¤¬½éÅÐ¾ì¡£´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFREAK ALARM¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
ALPHA DRIVE ONE¡ÖFREAK ALARM¡×
Âç¿¹¸µµ®¡Ö0.2mm¡×¡ÖFrench¡×
Ý¯ºä46¡ÖThe growing up train¡×
THE JET BOY BANGERZ¡ÖHEAD UP introduced by Zeebra¡×
SixTONES¡Ö°ìÉÃ¡×¡ÖRebellion¡×
Snow Man¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×
BE:FIRST¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×
¤æ¤º¡Ö¿´²»¡×¡ÖÍ§ ¡ÁÎ¹Î©¤Á¤Î»þ¡Á¡×
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡ÖÉ÷¤Ë¾è¤ë¡×
¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡Ö3·î9Æü¡×
