スクウェア・エニックスは、RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ドラゴンクエスト」シリーズが題材のバッグなどのアイテム「DRAGON QUEST COLLECTION」各種を、2026年3月10日午前10時から、「サックスバー」グループの一部店舗および通販サイト「SAC'S BAR ONLINE STORE」で先行発売する。

スライムのモチーフを随所にあしらう

「キャリーケース」以外は、いずれも「スライム」「メタルスライム」の2カラーを用意する。なお、同社の通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」では、3月10日午後0時から予約受付を行い、3月17日に発売する。

「フェイスリュック」は、同シリーズに登場するモンスター「スライム」をポケットに大きくデザイン。丈夫で汚れにくいポリエステル素材を採用する。A4サイズも入るMサイズ、小柄な女性や子ども向けのSサイズを用意する。

価格は、Mサイズが9790円（以下全て税込）、Sサイズが8690円。

「ボックスボディバッグ」は、コンパクトながらスマートフォンや財布などの小物を収納できる。前面にスライムプリントを配し、引手にもスライムのモチーフをあしらう。

価格は7590円。

縦型の「ボディバッグ」は、ころんとしたフォルムで持ちやすく、スライムのモチーフを随所にあしらう。

価格は8690円。

「キャリーケース」はS、Mサイズ

「ショルダーバッグ」は、スライムのモチーフをあしらい、内部に3つのポケットを備え、コンパクトながら十分な収納力を確保している。

価格は7590円。

「トートバッグ」は、ポリエステル素材を使用したゆったりサイズで、A4サイズの書類やノートパソコンなども収納可能。スライムプリントのほか、ファスナー部分にはスライムがモチーフの引手を備える。

価格は9900円。

このほか「バックパック」（9900円）、「L字コインケース」（4950円）、「ホックウォレット」（5390円）、「キャリーケース」（Mサイズ2万6400円、Sサイズ2万4200円）をラインアップする。