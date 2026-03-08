猫の『オデコ』ちゃんと『豆大福』くんは仲良しのきょうだい猫。毛色や模様の異なる2匹は、性格にも違いがあるようで……。

当動画は公開後わずか3日で2.6万再生を記録するとともに、「兄妹で何でこうも違うのか」「ただ転がされているだけなのに、なぜこんなに幸せな気分になれるのか」との反響が殺到しています。

絶大な人気を誇る『ひのき猫ファミリー』

先住猫『ひのき』ちゃん、保護猫『ひまわり』ちゃん、短足マンチカン『秀吉』くん、豆大福くん・オデコちゃんと仲良しご一家の日常が大人気のYouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、飼い主さんにコロコロと転がされるオデコちゃん・豆大福くんの動画です。

豆大福くん・オデコちゃんはきょうだい猫。ひまわりちゃん・秀吉くんカップルのもと、2018年に誕生しました。チャンネルファンからも長年愛されるきょうだいは、この日、ご家族とユニークなスキンシップを楽しんだようで……。

起き上がったらすぐスリスリ！甘えん坊なオデコちゃん

動画冒頭には飼い主さんご家族とオデコちゃんの姿が。触れ合いを楽しむなか、息子さんは彼女を抱き上げ、バク宙のごとく一回転させたそう。床に下ろされたオデコちゃんは、すぐに撮影者・ママさんのお膝に頭をすり寄せたといいます。

その後はオデコちゃんの体をそっと横倒しにし、水平方向にコロンと回転を加えたという息子さん。オデコちゃんは起き上がると同時にママさんへと歩み寄り、スリスリと甘えたそうです。

名前を呼んだら別の猫ちゃんが……“注文ミス”はご愛嬌

スキンシップを堪能したオデコちゃんが満足げにその場を離れたあとは、豆大福くんのお名前を呼んだという飼い主さん。動画内には、豆大福くんを呼ぶ声に反応してか、飼い主さんたちのもとへ引き返すオデコちゃんの様子が捉えられていました。

その間も、画面奥に映るペットドアには室内の様子を窺うキュートな影が。飼い主さんが再度豆大福くんを呼んだところ、ペットドアを潜って登場したのは、短足マンチカン・秀吉くんだったそう。そんな状況を“注文ミス”と表現した飼い主さんに、視聴者からは笑いの声が寄せられました。

右にコロン、左にコロンと、されるがままの豆大福くん

三度目の呼びかけでついに姿を現した豆大福くんは、ポテポテとした足取りで飼い主さんたちのもとへ。息子さんの手によりそっと寝転ばされるも、彼は起き上がることなく、仰向け姿勢のまま静止したのだとか。

その後は息子さん・娘さんの手により、右にコロン、左にコロンと転がされたという豆大福くん。されるがまま、転がされるがまま、どんな状況も受け入れる豆大福くんの姿は、多くの視聴者を癒しました。

オデコちゃん・豆大福くんとご家族のユニークなスキンシップを記録した動画には、「やはり飼い主さんとの信頼関係がそのへんの飼い猫ちゃんとは次元が違いますね。普通ここまで転がされっぱなしにされないと思う」「兄妹で何でこうも違うのかw」「コロコロ転がされるのを楽しんでるお豆が可愛い 」「多少の注文ミス笑 は有っても呼んだら必ず可愛い子達がやって来るの可愛い羨ましい」との反響が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹のかわいいニャンズと仲良しご一家のほのぼのとした日常をご覧いただけます。

