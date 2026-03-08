寒暖差のある季節の散歩にはモンベルの“厚マチ”ウエストポーチが便利です

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

気温がグッと上がり、ふらっと散歩に出かけるのが気持ちいい季節になってきました。そんなときにちょうどいいバッグがないかなと思っていたところ、見つけたのがmont-bell（モンベル）の「トレールランバーパック 7」（6900円）です。

このバッグは、もともとトレイルランニング向けに作られたウエストバッグ。そのため、走っても揺れにくいようサイドコンプレッションベルトを備えるなど、安定感を重視した設計が特徴です。

容量は7Lと、ウエストバッグとしては比較的しっかりしたサイズ感。街歩き用としても意外と使い勝手がいい大きさです。

素材は100デニール・バリスティックナイロン・リップストップを採用しており、重さは276gと軽量に仕上がっています。

■ショルダー使いもOK。街歩きにちょうどいい機能とサイズ感

収納スペースは大きく分けて2つ。トップ部分には、スマホなどを入れるのにちょうどいいサイズ感のポケットがあります。

メイン収納部を開くと、まず目に入るのがメッシュポケット。モバイルバッテリーや鍵などの小物を入れるのに便利なサイズです。

肝心のメインスペースは見た目以上に広く、500mlのペットボトルはもちろん、モンベルの「プラズマ1000 ダウンジャケット」もすっぽり入ります。

ちなみに、カラーは写真のネイビーのほか、ブラックとグリーンがラインナップされています。

ネイビーは黒に近いシックな色合いで、黒系の服装を選ぶことが多い私にとっては、とても合わせやすいカラーだと感じました。

本来はウエストに装着して使うバッグですが、個人的にはウエストバッグとしてはやや大きく感じたので、ベルトを伸ばして、主にショルダーバッグとして使っています。

そのほか、ウインドブレーカーを固定できるストラップや、夜間の視認性を高める反射テープを備えるなど機能面も充実。

散歩や街歩きなど、ちょっとした外出用のバッグを探している人は、ぜひチェックしてみてください。

>> mont-bell

＜取材・文／若澤 創（GoodsPress Web）＞

若澤 創｜GoodsPress Web編集部所属。時計、靴、カバンなどファッション全般を担当。YouTube企画をきっかけにゴルフをスタート。一ミリも知らなかった素人がどこまで成長できるのか、その挑戦をぜひ見守ってほしい。

【関連記事】

◆靴選びのプロに聞いた“ウォーキングシューズ”の選び方とオススメシューズ5選



◆「歩く靴」と「走る靴」の違いとは。アシックスの“ウォーキングシューズ”に詰まった機能を知る

ズ

◆『ジャンプ』の人気マンガが「UT」に集結。集英社100周年を祝うTシャツコレクション