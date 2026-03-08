連日盛り上がりをみせるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、大谷翔平選手と鈴木誠也選手の2大メジャーリーガーが披露した“あるポーズ”に全米が反応。早くもトレカ化が決定するなど、お祭り状態となっている。

【画像】大谷翔平×ジョン・シナが共演“プレミア化必至”トレカ

WBC日本代表の大谷と鈴木が披露したのは、世界最大のプロレス興行「WWE」のレジェンドで、昨年惜しまれつつ引退した伝説のスーパースター、ジョン・シナの有名なジェスチャー。彼の決め台詞「YOU CAN'T SEE ME」とともに右手を顔の前で左右に揺らすポーズで、大谷が6日の台湾戦で満塁ホームランを放った後に披露し、話題となった。

2人のやり取りはすぐさまアメリカ全土に拡散され、ジョン・シナ本人も自身のインスタグラムで反応。さらに日本時間の8日には、トレーディングカードメーカー大手「Topps」も、この“祭り”に便乗する。

Toppsは公式X（旧ツイッターで）「YOU CAN'T SEE ME！ ショウヘイ・オオタニがWBCで初のグランドスラムを打った後、17度王座を獲得したジョン・シナへの敬意を評したことを受け、歴史的なダブルサイン入りカードが完成しました！」と投稿。大谷とシナのサイン入りカードが電撃発表されたのだ。

米スポーツが誇る2大スーパースターがお馴染みのポーズで共演する1枚はプレミア化必死。投稿には「待って、ジョン・シナが試合にいたの？どうやってこれがこんなに早く作られたの？」「これ、今年で一番やべえカードになるかもな」「このカードが必要なんだ…なぜか分からないけど、必要だ」「どうせブローカーの手に渡るんだろ」「なんで1枚しかないの…」「仕事が早い」と、阿鼻叫喚のリプライが殺到。大谷の影響力と米エンタメの“スピード感”を象徴する出来事となっている。

