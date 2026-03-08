野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は8日、1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州代表と対戦する。

2戦連続本塁打中の大谷翔平投手（ドジャース）は、「1番DH」でラインナップに名を連ねた。先発マウンドにはベテランの菅野智之投手（ロッキーズ）が上がる。

■勝てば1位通過決定

侍ジャパンは第1戦、第2戦に続いて大谷が「1番DH」でスタメン出場。「2番中堅」に鈴木誠也外野手が繰り上がり、「3番右翼」に近藤健介外野手、以降は固定で「4番左翼」吉田正尚外野手、「5番三塁」岡本和真内野手の上位打線。若月健矢捕手がマスクを被る。

国際大会の経験豊富な菅野は、一発のあるオーストラリア打線にどのような投球を見せるか。2024年のMLB全米ドラフト1位トラビス・バザーナ内野手は要警戒だ。前日に下した韓国代表が、この日もチャイニーズ・タイペイ代表に延長戦で敗れており、すでに侍ジャパンの準々決勝進出が決定している。豪州代表にも勝利すれば、プールCの1位通過も手にする。