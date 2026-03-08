【筆舌】はなんて読む？感情や状況を表す漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「筆舌」はなんて読む？ 「筆舌」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですよね。 でも、知識として知っておくと役立つかもしれません。 いったい、「筆舌」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ひつぜつ」でした！ 「筆舌」とは、文章や言葉では表現しきれないほど強烈な感情や状況を表すときに使われる言葉です。 たとえば、「筆舌に尽くしきれない」という表現は、「言葉では語り尽くせないほど素晴らしい」や「感情が強すぎて言葉にできない」という意味あいです。 また、「筆舌に堪えない」という表現は、「とても悲しい」「言葉では表現できないほど悲しい」などの意味で使われることがあります。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部