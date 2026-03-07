TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』第2期が10月よりテレ東系列ほかにて放送されることが決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。

殺し屋専用のホテルを舞台に、決して『NOと告げない』コンシェルジュを中心に織り成す人間ドラマを描いた、田島青による同名コミックをTVアニメ化した本作。2025年7月クールに第1期が放送された。小林裕介が殺しも血も苦手な新人コンシェルジュの星生朗役、白浜灯奈乃がゲストをもてなすことを第一とする生朗の先輩コンシェルジュの灰咲沙羅を演じている。

また、新キャラクターとして、ロンドン支社から赴任してきた「ホテル・イン・ヒューマンズ」のコンシェルジュの桐原シバを羊宮妃那が演じることが決定。桐原シバは昔から沙羅を慕っており、後ろをついて回る姿が小さな柴犬のようだったため「コシバ」と呼ばれるように。また生朗の“甘さ”が気に入らないいうキャラクターだ。

本作への出演に際し、羊宮は「原作を読ませていただく中で、コシバとしての在り方や考え方、そして時折感じられるあたたかさに触れ、ますます惹かれるようになりました」と作品への思いを明かしている。

公開された第2期ティザービジュアルでは、桐原シバを中心に、3人のコンシェルジュたちが、ホテルで客を出迎えるように佇みつつも、背景には、彼らの個性豊かな表情が大きく描かれている。

さらに、第2期ティザービジュアル公開を記念して、3人のコンシェルジュが描かれた原作者の田島からイラストも到着した。

あわせて、桐原シバを演じる羊宮のサイン色紙のプレゼントキャンペーンの実施が決定。『ホテル・インヒューマンズ』公式X（旧Twitter）アカウントをフォロー＆対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で1名にプレゼントされる。

そして、3月28日、29日に開催されるAnime Japan 2026のテレ東ブースにて、TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』ステージが実施されることも決定した。

■羊宮妃那（桐原シバ役）コメント原作を読ませていただく中で、コシバとしての在り方や考え方、そして時折感じられるあたたかさに触れ、ますます惹かれるようになりました。コシバとしてしっかり生きていけるよう、大切に向き合わせていただきます。（文＝リアルサウンド編集部）