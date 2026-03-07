ラ・リーガ 25/26の第27節 セルタとレアル・マドリードの試合が、3月7日05:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。レアル・マドリードのアルダ・ギュレル（MF）のアシストからオルリアン・チュアメニ（MF）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、25分セルタが同点に追いつく。ビリオット・スウェドベリ（MF）のアシストからボルハ・イグレシアス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

65分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からセサル・パラシオス（MF）に交代した。

69分、セルタは同時に3人を交代。ビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）に代わりフェル・ロペス（FW）、ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）、ウーゴ・アルバレス（MF）がピッチに入る。

77分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ブラヒム・ディアス（FW）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

83分、セルタが選手交代を行う。オスカル・ミンゲサ（DF）からイアゴ・アスパス（FW）に交代した。

90分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ティアゴ・ピタルチ（MF）からマヌエル・アンヘル（MF）に交代した。

90+1分、セルタが選手交代を行う。イライクス・モリバ（MF）からマティアス・ベシノ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分レアル・マドリードが逆転。フェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

そのまま試合終了。レアル・マドリードが1-2で勝利した。

なお、セルタは31分にボルハ・イグレシアス（FW）に、またレアル・マドリードは86分にオルリアン・チュアメニ（MF）、90分にラウル・アセンシオ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-07 07:10:14 更新