松本人志、高須クリニックCMで「2年ぶりの地上波復帰」も日テレは困惑か…各局テレビマンが明かす「起用への本音」

昨秋の配信に続く地上波復帰か

ダウンタウン・松本人志が“テレビ復帰”したことに反響が集まっている。

3月1日夜、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』（日本テレビ系）の放送中に流れた「高須クリニック」のCMに松本が出演。高須克弥院長らが会議をしているシーンにヒゲ、メガネ、黒髪カツラをつけた松本が1秒程度映された。

週刊誌報道を受けた2024年1月の活動休止以降、2年あまり地上波には出演しなかっただけに驚きの声があがるのも無理ないだろう。昨年11月には有料動画配信サービス『DOWNTOWN＋』で“お笑い”復帰は果たしていたが、“地上波”復帰のメドは立っていなかった。

今回のCM出演はテレビ局にとって極めて重要なスポンサーの強烈な後押しによるものだが、今後に影響を及ぼすものなのか。業界内の反応と予想される動き、『DOWNTOWN＋』の行方なども含め、松本人志の現在地点と未来を占っていく。

高須クリニックありきの復帰だが

まず今回のCM出演については、高須院長が先月末にXで「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた。いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」「僕の望みは松本人志さんの名誉回復です」などと予告。そのため業界内外でも「放送されるのか」「どんな内容なのか」が注目されていた。

今回の地上波復帰は高須クリニックというスポンサーありきのものであり、それでも局内で反対の動きがあったことが推察される。

特に『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』を放送する日本テレビは国分太一の降板に至る流れを見れば、昨年のフジテレビ騒動以降、慎重に対応していることがわかるだろう。

同番組には高須クリニック以外のスポンサーもいるし、もちろん他番組のスポンサーもいる。深夜帯の番組で1秒レベルの出演といえども、できれば避けたいリスクであったことは想像に難くない。

報道路線にシフトする日本テレビ

さらに日本テレビは、4日に行った4月改編説明会で土曜22時台の報道新番組を発表していた。同局の報道新番組は24年ぶりであり、バラエティで視聴率争いと売上でトップを独走してきた日本テレビの方針転換に気づかされる。ニュース配信への注力も含め、報道機関としての信頼性がより重要になることは間違いないが、それ以上に気になるのは“テレビ朝日寄り”の戦略であること。

テレビ朝日は『報道ステーション』を中心に全曜日のプライム帯で報道番組を編成して手堅く視聴率を確保してきた。それを日本テレビは「高齢者シフト」「スポンサー収入は相当低い」などと冷ややかな目で見てコア層（13〜49歳）向けのバラエティを手がけてきたが、それがうまくいかなくなってきたのだろう。

フジ騒動以降続くチキンレース

話を松本人志に戻すと、他局のテレビマンに話を聞いたところ、「今もテレビ業界全体が“フジテレビショック”と中居正広の引退を引きずっている」という。「フジテレビのようなスポンサーのCM自粛だけは絶対に避けなければいけない」という意識は、国分太一に対する日本テレビの対応を受けてさらに高まり、少しのリスクでも取りづらいという様子がうかがえる。

あるテレビマンは「ウチが先陣を切って起用することはないはず」「他局が起用してスポンサーと世間の反応が悪くなかったら起用すればいい」と言い切っていた。そんなチキンレースのような状態は、今回各局のテレビマンを取材した限りほぼ変わっていない。

ちなみに松本が出演した今回のCMでも「高須院長がよくても他のスポンサーが懸念を示すのではないか」という指摘が他局のテレビマンからあがっていた。

さらに『高須クリニック』に関しても、高須克弥院長の息子である幹弥氏が「僕は反対」「患者さんの中には性被害に遭った人もいる」などとコメントしている。身内でも意見が分かれるのだからスポンサーや世間が二分されるのは当然だろう。

高須院長はCM第2弾を予告しているが、これが「チキンレースの状況を変える一手か」と言えばあやしいところがある。スポンサーや提携企業などの理解を得ることも含め、「番組への起用は早くても夏の特番か秋の改編期、あるいは来年あたり」が現実的なのかもしれない。

そもそもフジテレビの騒動以前から「不倫が報じられた芸能人は起用しない」という方針が各局で共通していた。芸人なら渡部建、俳優なら昨年報じられた田中圭と永野芽郁を見ればわかるように、現在まで地上波の番組にはほとんど出演できていない。

不倫であるだけでなく性行為の強要という疑惑内容を踏まえると、松本の起用は外部の人間が見るよりはるかにハードルが高いようだ。

