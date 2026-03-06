Wリーグオールスターの出場メンバー38名が決定…富士通から最多得票の町田瑠唯を含む10名
Wリーグは3月6日、「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」の出場メンバーを発表した。
オールスターは5月3日に国立代々木競技場 第二体育館で開催。出場メンバーは1月23日から2月15日にかけて実施された総選挙で決定した。
日本代表の町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）が最多35768票を獲得。今シーズン限りで現役を引退する宮崎早織（ENEOSサンフラワーズ）が20785票で続いた。
スター選手が集結するイベントということもあり、チーム分けは“星”の名前から「TEAM シリウス」、「TEAM アンタレス」に。1位、3位、5位、7位、9位の選手がシリウス、2位、4位、6位、8位、10位の選手がアンタレスのスターティングファイブを務めることになり、前者は町田のほか、宮澤夕貴、内尾聡菜、赤木里帆、林真帆と、いずれも富士通所属選手が先発に名を連ねた。
11位から30位の選手に、東京羽田ヴィッキーズ、日立ハイテククーガーズ、山梨クィーンビーズ、プレステージ・インターナショナル アランマーレ、三菱電機コアラーズ、SMBC TOKYO SOLUA、姫路イーグレッツ、新潟アルビレックスBBラビッツから選ばれた特別枠8名を加えた38名が出場。富士通から最多10名が選出された。
出場メンバーは以下のとおり。
◆■「春日井製菓 presents Ｗリーグオールスター 2025-26 in 代々木」出場メンバー
・TEAMシリウス
スターティングファイブ
町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）35768票
宮澤夕貴（富士通レッドウェーブ）17982票
内尾聡菜（富士通レッドウェーブ）16758票
赤木里帆（富士通レッドウェーブ）14279票
林真帆（富士通レッドウェーブ）14040票
11位～30位
今野紀花（デンソーアイリス）
都野七海（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）
馬瓜エブリン（ENEOSサンフラワーズ）
木村亜美（デンソーアイリス）
星杏璃（ENEOSサンフラワーズ）
林咲希（富士通レッドウェーブ）
笠置晴菜（デンソーアイリス）
知名祐里（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）
長岡萌映子（トヨタ紡織 サンシャインラビッツ）
特別枠
シャノン・ティアラ・フルーカー（東京羽田ヴィッキーズ）
坂田侑紀奈（山梨クィーンビーズ）
吉田亜沙美（三菱電機コアラーズ）
御子柴百香（姫路イーグレッツ）
ヘッドコーチ
小笠原真人（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）
・TEAMアンタレス
スターティングファイブ
宮崎早織（ENEOSサンフラワーズ）20785票
前澤澪（富士通レッドウェーブ）17379票
髙田真希（デンソーアイリス）15537票
川井麻衣（デンソーアイリス）14266票
東藤なな子（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）13646票
11位～30位
赤穂ひまわり（デンソーアイリス）
山田葵（富士通レッドウェーブ）
藤本愛妃（富士通レッドウェーブ）
宮下希保（富士通レッドウェーブ）
渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）
三田七南（ENEOSサンフラワーズ）
野口さくら（アイシンウィングス）
山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）
安間志織（トヨタ自動車アンテロープス）
岡本彩也花（アイシンウィングス）
特別枠
舘山萌菜（日立ハイテククーガーズ）
佐藤多伽子（プレステージ・インターナショナル アランマーレ）
島村きらら（SMBC TOKYO SOLUA）
金沢みどり（新潟アルビレックスBBラビッツ）
ヘッドコーチ
今野駿（SMBC TOKYO SOLUA）