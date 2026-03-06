◾️『i Best -Singles Collection-』

2026年3月25日（水）発売

購入：https://cwhw.lnk.to/E8H84X

ジャケットビジュアル

○初回生産限定盤[2CD＋Blu-ray＋Goods]

価格：7,000円（税込）

品番：SMCL 981〜984

仕様＆グッズ内容：

・7インチサイズ

・特製ケース

・オリジナルアクリルスタンド

ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！

・ジャケットイラストカードセット 全25種

CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。

○通常盤[2CD]

価格：3,500円（税込）

品番：SMCL 985〜986

＜収録内容＞

[CD]

Disc1

01.世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

02.アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

03.プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞

04.恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞

05.カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

06.ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

07.今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞

08.ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞

09.ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞

10.ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞

11.ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞

12.ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞

13.乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞

Disc2

01.決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞

02.鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞

03.醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞

04.冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞

05.我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞

06.LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞

07.ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞

08.ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞

09.くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞

10.戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞

11.STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲

12.ハートの本音 *新曲

[Blu-ray]

Music Clip Collection

世界は恋に落ちている

アイのシナリオ

プライド革命

恋色に咲け

カヌレ

ウルフ

今日もサクラ舞う暁に

ツインズ

ノスタルジックレインフォール

ヒカリ証明論

ミスター・ダーリン

ギミギミコール

乙女どもよ。

決戦スピリット

鬼ノ森

醜い生き物

冒険のVLOG

我武者羅

ビビっとラブ

ヒミツ恋ゴコロ

くすぐったい。

戦場の華

◆@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定

「i BEST -Singles Collection-」の@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定。デザインは後日公開。「スライドアクリルキーホルダー」はグッズ付きセットでのみお買い求めいただけますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！ ＠Loppi・HMV限定セットは、HMV&BOOKS online、ローソン店頭のLoppi端末、および全国のHMV店舗にてご購入いただけます。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約下さい！

▼ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』@Loppi・HMV限定グッズセット

【初回生産限定盤】＜早期予約特典付＞（2CD+BD+GOODS）＋スライドアクリルキーホルダー

【通常盤】＜早期予約特典付＞（2CD）＋スライドアクリルキーホルダー

購入：https://www.hmv.co.jp/news/article/260115129/