ロックバンド・サカナクションの山口一郎が６日、都内で行われた、ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」の商品説明会に令和ロマン・くるまらと出席した。

この日は、商品にちなみ「大人になって一番良かった旅先」についてトークを展開。山口は熊本・天草と回答した。

「釣りが好きで、唯一釣ったことがないタイを釣るために行った」といい、「天草に有名な『奴寿司』って有名なおすし屋さんがありまして、そちらで自分が釣ったタイをさばいて握ってもらうっていうぜいたくなことをやってもらった」と充実の表情で説明した。

登壇者の中では唯一、国内を挙げたことから、それに触れられると「海外があんま好きじゃない」と苦手意識を告白。「日本食が好きなんで、あと英語がしゃべれないので海外に行くのがちょっと緊張しちゃう…。日本大好きです」とおちゃめに語り「（天草の）船長さんとも仲良くなってライブも来てくれて。友達になっちゃったのでまた今年の夏には行ってきます！」と笑顔で語った。

また、「僕基本的に外食しない人で、いつも家では自炊でご飯を食べるけど、旅に行くとやっと外食できる」と旅の醍醐味を語り、「人と出会って、そういう奇跡や偶然が起きるっていうのは、普段家にこもっている分、自分にとってとてもスペシャルなこと」としみじみ語っていた。