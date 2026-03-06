公務員や税理士などを目指して専門的に学ぶ山形市の専門学校の卒業式が6日行われ、188人が新たな門出を迎えました。



学校法人大原学園が運営する「大原ビジネス公務員専門学校山形校」と「山形スポーツ医療福祉専門学校」の2校合同で行う卒業式には、合わせて188人の卒業生が出席しました。卒業生たちは2年制か1年制の課程で公務員や税理士などを目指し学んできました。式では、卒業生から保護者への感謝の言葉を伝える一幕もありました。





大原ビジネス公務員専門学校山形校公務員学科2年制卒業 菅野晴菜さん「これから先も迷ったり悩んだりして心配をかけるかもしれません。それでも自分で選んだ道を信じて悔いがないように突き進んでいきます。ありがとうございました」最後に卒業生代表が、決意の言葉を述べました。大原ビジネス公務員専門学校山形校学科2年制卒業 樋渡こころさん「大原学園で学んだあきらめず挑戦することの大切さを胸に刻みそれぞれの理想に向かってよりいっそう努力を続けていく決意でございます」東京消防庁に内定「ひとりでも多くの人を助けられるような消防士になりたい」山形の会計事務所に内定「地元の会計事務所に所属するので地域を盛り上げられるような税理士になりたい」仙台国税局に内定「公平かつ公正な課税をしてしっかりと仕事をしたい」仙台の会計事務所に内定「お客様に寄り添った会計士になれたら」東京労働局に内定「山形の血を継いでいるので情に厚い公務員になりたい」卒業生のおよそ8割は、県内で就職するということです。