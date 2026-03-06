猫が突然ご飯を食べなくなってしまったら？考え得る原因5つと効果的な対処法について

食いしん坊な愛猫がある日突然、パッタリご飯を食べなくなってしまったら。まるで一大事のように慌ててしまう飼い主さんも多いでしょう。特に猫初心者の飼い主さんは半ばパニックになるのではないでしょうか。

そこで今回は、猫がご飯を食べなくなった時に考え得る原因と対処法を5つ紹介いたします。あわせて受診のタイミングについても詳しく解説いたします。

1.飽きが来た

どんなに好きな食べ物でも、一定期間食べ続ければ飽きてしまいます。猫にも似た現象は起こるもので、もう何年も同じフードを食べている場合はマンネリ化している可能性があります。

通常の総合栄養食であれば、これを機に変更してみても良いでしょう。療法食の場合はかかりつけの動物病院に連絡し、その旨をお伝えください。

その都度適切なアドバイスがもらえるはずです。本人（猫）を連れて来院する必要はない可能性が高いですが、食事療法ではご法度となる栄養素があるケースがほとんどです。

自己判断はせずに、ひとまず電話にて相談するようにしてみてください。

2.急に味が変わって戸惑っている

先ほど総合栄養食の場合は詝変更も詝と紹介しましたが、いきなり変えてしまうと逆効果になる場合があります。

猫は何事に対しても変化を嫌う動物です。フードの変更を行う際は、既存のフードに新しいものを混ぜて徐々にその割合を増やすようにしてみてください。

日々少しずつ加わる変化に対しては、適応することが可能です。よって、変えると決断した時点で次の候補となるフードを購入し、余裕を持って変更してあげてください。

3.風味が弱い

フードの中には風味が弱いと感じるものもあり、なかなか馴染めないことがあります。そのような場合は人肌程度に温めたり、ウエットフードをトッピングするなどの工夫をしてみてください。

温めることでフード本来の香りが引き立つことが多いので、食べやすいと感じてくれる可能性が高いです。また、温度感が獲物に似ていることで野生の本能が引き出され食欲が湧くケースもあります。

ウエットフードに関しては元々風味が強いため、ふりかけのような役割を果たします。置き餌はできませんが、ここぞという場面では活躍するはずです。

4.食欲が湧かない

特に体調の変化はないものの、何となく食欲がなさそうだと感じることがあるでしょう。もしかしたらそれは、運動不足や刺激不足によるものかもしれません。

そういう時は、狩りモードを引き出すと上手くいくことがあります。食事の提供の前に遊ばせてみてください。猫にとって遊びは狩りの練習。獲物を捕らえて食べているという気持ちを持たせるだけで、美味しさがアップするかもしれません。

猫本来が持つ本能を引き出すことは良い刺激にもなります。食べること自体がマンネリ化した猫にはうってつけなので、心当たりのある飼い主さんはお試しください。

5.体調が悪くて食欲が湧かない

運動や刺激が足りない猫がいる一方で、体調が悪くて食欲が湧かないという猫がいます。特に次のような症状があれば、診察を受けましょう。

口をもちゃもちゃさせている

…口内炎・歯周病・気持ち悪さなどの可能性

食べたそうにしているけれど食べない

…口腔内のトラブル（空腹感はあるが痛みで食べられない）やそのほか痛み・違和感がある可能性

ヨダレを垂らしている

…口腔内トラブル・その他不調・中毒など

下痢や嘔吐が続いている

…消化器系のトラブルによる食欲不振

猫は忍耐強い動物なので、可能な限り不調を隠す傾向にあります。食べてくれないという状況に加え、以上のような異変がないかよく見てあげてくださいね。

特に消化器系のトラブルや、何らかの中毒が疑わしいケースではなるべく早く医療にかけてあげたいところです。

口腔内トラブルに関してもまた、適切な治療を必要としています。様子を見ようと躊躇わず、悩ましい場合はひとまず電話で相談するようにしてください。

まとめ

今回は『突然ご飯を食べなくなってしまったら』をテーマに主な原因や対処法、受診のタイミングなどについて紹介いたしました。

なお、この現象は子猫時代にフードを切り替えるタイミングでもよく起こります。ミルクから離乳食・離乳食から子猫用フード・最終形態である成猫用のフードなど、全過程でボイコットされる可能性があるでしょう。

でもご安心ください。この危機的状況には必ず終わりが待っています。フード変更の際の工程や、温めるなどの対応を試し、気長に付き合ってあげましょう。

最後に重要なポイントをもう1つ伝えておきます。猫はまる3日間絶食状態が続くと肝臓に大きなダメージが及んでしまいます。仮に原因が不明でも、このラインを越える前に診察を受けるようにしてください。

皆様は幼い頃、食べ物の好き嫌いはありましたか？猫にも好き嫌いがあります。この差を小さくするためにも、子猫時代から多くのフードや味に触れさせておくことが大切です。

(獣医師監修：葛野莉奈)