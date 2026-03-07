この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が懲役太郎サブチャンで「これでも日本のTVはイランを庇いアメリカを責めるのか？」を公開した。懲役太郎氏が、イランにおける深刻な人権侵害の実態を挙げつつ、アメリカを非難しイランを擁護するような日本のメディアの偏向的な報道姿勢に対して強い疑問と怒りを呈している。



中東情勢を巡る報道において、日本のテレビ局がアメリカの攻撃を「非道だ」と一面的に報じる現状に言及する。一方で、イラン国内外の国民からはアメリカの攻撃を歓迎する声も上がっていると指摘し、その背景にはイラン国内の過酷な法律や人権問題が存在すると説明した。



動画では、「殺人罪で処刑されたイラン人女性の70%が、虐待的な夫に対する正当防衛で行動した」というデータを示しつつ、「イランのイスラムの下では女性や少女は安全ではありません」とその深刻な実情を語った。



また、サッカーのアジア杯でイラン女子代表チームが国歌斉唱を拒否した命懸けの抗議行動を取り上げる。選手たちが自国の体制に抗議し、自らの命を危険に晒しているにもかかわらず、日本のテレビ番組がこれを全く報道しない姿勢を問題視。「それでもこのイランを庇ってアメリカを責めるのか」と強い言葉で批判し、偏向報道の矛盾を鋭く突いた。加えて、イラン政府の報道官が小学校で記者会見を開き、子供を盾にしているかのような不自然な行動にも触れ、国家体制の異常性を指摘した。



終盤では、日本の過剰なコンプライアンスや道徳的な抑圧にも話題を広げ、法律や規制が権力者の都合の良いように厳格化していく危険性について警鐘を鳴らす。「誰かにとって都合がいい」ルールがエスカレートした結果、「こういう風に崩壊するっていうことになったんだと思います」と述べ、社会のあり方について深い余韻を残して動画を締めくくった。