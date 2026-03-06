九州新幹線800系 （PIXTA）

九州の「大動脈」が、お祝いムード一色に染まります！2026年3月12日、九州新幹線は待望の全線開業15周年を迎えます。これを記念し、JR九州は特別な臨時列車「さくら420号」の運行や、誕生日当日のくまモンが登場する出発式、さらに朝採れ野菜が届く博多駅での記念マルシェを開催します。また、春の歓送迎会シーズンに向けて博多発23時台の臨時列車も増発されるなど、九州の鉄道シーンが大きく賑わう季節がやってきました。さらに、運試しで全線乗り放題が当たる「ドリームガチャ・フリーきっぷ」など、おトクな記念切符も続々登場。長年のファンはもちろん、おでかけや宴会帰りにも嬉しい最新トピックスをお届けします。

【2026年3月】九州新幹線15周年アニバーサリー 主要イベント一覧

・ 特別列車:「さくら420号」（3/12 熊本発10:09 → 博多着10:58）

・出発式:3/12 10:00頃〜 熊本駅。くまモンがお祝いに出演

・グルメ:「15周年記念マルシェ」博多駅（3/12・13 14:00〜19:00） 限定切符:

・ドリームガチャ: 3/12 20:00販売終了。1日乗り放題（3/14・15利用）

・九州大冒険きっぷ: 3/10より発売。2日間乗り放題（4/10〜19利用）

祝・九州新幹線全線開業15周年！記念の臨時列車「さくら」が特別運行

九州新幹線は2026年3月12日をもって全線開業15周年を迎えます。この大きな節目を祝し、JR九州では特別な臨時列車「さくら420号」を運行します。使用車両は九州新幹線ならではの800系が予定されており、ファンにとっても見逃せないトピックです。

注目すべきは、運行当日の3月12日(木)に熊本駅で実施される出発式です。熊本駅新幹線ホーム11番のりばにて10:00頃から開催され、なんとこの日が誕生日である熊本県営業部長兼しあわせ部長の「くまモン」がお祝いに駆けつけます。

臨時列車「さくら420号」のダイヤは以下の通りです。

・熊本発 10:09

・久留米発 10:40

・新鳥栖発 10:45

・博多着 10:58

熊本駅を出発した後、車内では乗客へ「九州新幹線全線開業15周年記念ステッカー」が配布されるという嬉しいサプライズも用意されています。なお、この臨時列車は久留米駅到着後、約10分間停車するダイヤが組まれています。きっぷは2月27日(金)10:00より、JR九州インターネット列車予約およびみどりの窓口にて発売予定です。

九州・山陽新幹線直通車両 N700系7000番台 （PIXTA）

朝採れ野菜が新幹線で到着！博多駅で15周年記念マルシェ開催

臨時列車「さくら420号」は、ただ乗客を運ぶだけではありません。新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用し、九州新幹線沿線の産地から朝採れの新鮮な野菜やこだわりの逸品を博多駅へとスピーディーに輸送します。

これに合わせて、博多駅の在来線中央改札口前スペースでは「九州新幹線全線開業15周年マルシェ」が開催されます。開催日時は2026年3月12日(木)と13日(金)の14:00から19:00まで。産地直送の旬の味覚がポップアップストアで販売されるため、駅を利用するついでに九州の豊かな食の魅力に触れることができます。

地域と鉄道を結ぶ「客貨混載」の進化

今回の企画で特に興味深いのは、記念列車の運行と「はやっ！便」による荷物輸送を組み合わせている点です。近年、鉄道業界では旅客列車で荷物を運ぶ「客貨混載」が注目を集めていますが、開業記念の特別列車という晴れ舞台でこれを大々的にアピールすることは、新幹線が単なる移動手段にとどまらず、地域経済を活性化する「大動脈」としての役割を担っていることを改めて象徴しています。くまモンの誕生日という祝祭感と相まって、地元ファンだけでなく多くの旅行者の関心を惹きつける素晴らしい試みと言えるでしょう。

歓送迎会シーズン到来！博多発23時台に深夜臨時列車を大増発

もう一つ見逃せないニュースがあります。JR九州は歓送迎会が増える3月後半から4月にかけての金曜日を中心に、博多駅を発車する鹿児島本線の臨時列車を毎週運転します。

・対象となる運転日

2026年3月19日(木)、27日(金)

4月3日(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)

博多発23時台の普通列車が増発されることで発車間隔が短くなり、飲み会帰りでも待ち時間が少なくスムーズに帰宅できるようになります。鹿児島本線の香椎・福間方面、および南福岡・久留米方面に向けて深夜帯の足が確保されるのは非常に助かりますね。

さらに、混雑が見込まれる一部の特急列車では自由席が増結されます。特急リレーかもめ66号（博多 23:44発⇒門司港行）では、3号車および4号車が指定席から自由席に変更され、自由席が計2両（111席）増えます。これにより、「一期一会の乾杯にもう1軒寄っても大丈夫！」が本当に大丈夫。気軽に座って帰れるチャンスが広がります。

イメージ図

いかがでしたでしょうか。九州新幹線15周年という華やかなアニバーサリーイベントから、春の宴会シーズンを支える実用的な深夜列車の増発まで、JR九州の幅広い取り組みをご紹介しました。春の九州旅行や週末のおでかけに、ぜひ鉄道をフル活用してみてはいかがでしょうか。

