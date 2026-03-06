大谷は7位、1位にはウィットJr.

MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のMVPを予想。1位には米国代表のボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）が選ばれた。大谷翔平投手（ドジャース）は7位だった。

MLB公式サイトの識者達による投票で選ばれたのは、25歳の若きスターだった。ウィットJr.はメジャーデビューした直後だった前回大会にも米国代表で出場していたが、5試合でわずか3打席に止まっていた。その後、2年連続30本塁打＆30盗塁（30-30）をマークし、2024年に首位打者.332を獲得。今大会は上位打線に名を連ねることが期待されている。

米国代表の主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は2位に、3位にはドミニカ共和国で出場するフアン・ソト外野手（メッツ）が選ばれた。大谷はまさかの7位という結果だった。

大谷は前回大会では二刀流で出場。打者として打率.435、1本塁打8打点、OPS 1.345、投手としても2勝を挙げ、決勝の米国戦では守護神として9回に登板し、胴上げ投手になった。今大会では打者一本に専念する予定となっている。（Full-Count編集部）