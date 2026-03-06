〈イラン攻撃後に石川へ日帰り出張、高市早苗がこだわった“お友達”の応援に批判の声「出発まで約40分もあった」「多くの邦人が危険な状況下に」〉から続く

突如始まったイラン攻撃。ホルムズ海峡封鎖で原油価格は上昇し、さらに物価高が加速していく。消費減税の議論は遅々として進まず、積極財政でインフレは進むばかりだ。一体、高市首相は国民の生活が分かっているのか？

「1バレルが100ドルを突破する可能性も」

先の衆院選で大勝した高市早苗首相に、いま大きな試練が訪れている――。



大勝した高市自民党 ©時事通信社

週明け3月2日の朝、NY原油の先物価格が1バレル75ドル台をつけた。前週末と比べ、約12％もの急騰で、約9カ月ぶりの高水準となったのだ。

経済部記者が解説する。

「原因は、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことです。日本の海運大手や世界の石油メジャーがタンカーの航行を停止しました」

経済学者の田代秀敏氏は、「原油先物価格は今月1日に7.4％も上昇しました。戦火がさらに拡大するならば第3次石油危機の様相となり、1カ月内に1バレルが100ドルを突破する可能性もあり得ます」と語る。

日本は原油の9割超を中東に依存しており、大部分がホルムズ海峡を経由。首相は2日の衆院予算委員会で、封鎖されても日本は国と民間で、石油の備蓄は「254日分ある」と胸を張った。ただトランプ大統領は軍事作戦が、長期にわたる可能性も示した。

「3日の東京株式市場は日経平均株価の下げ幅が1700円を超えた。外国の機関投資家に日本の備蓄が尽きる日が意識されると、前倒しで日本企業の株価は軒並み下落しかねない」（田代氏）

増税に理解を示していたブログ記述

原油価格の上昇は、ガソリンの値段に直結し、輸送費の高騰も予想される。

「これが物価全体に跳ね返り、電気・ガス代はもちろん米、野菜や化粧品など、ありとあらゆるものが値上がりし、今以上の超インフレが到来します」（同前）

ただでさえイラン攻撃前から国内の物価は上がり続けており、庶民の生活を圧迫している。首相は対策として超党派の「国民会議」で“食料品の2年間消費税ゼロ”や“給付付き税額控除の導入”など、税金や社会保障の制度について話し合いを始めている。だが、前出の経済部記者が言う。

「国民会議の日程は、中間とりまとめが夏前。その後、結論が得られれば関連法案を秋の国会に提出する。いま物価高で国民が苦しんでいるのに、あまりに遅い」

証券アナリストの宇野沢茂樹氏はこう指摘する。

「消費減税については、選挙前から効果があるのか疑問視されていました。今回の軍事攻撃でインフレ懸念が強まったことを踏まえると、秋以降に国会に提出しても実現は翌年以降にずれ込む可能性もあり、そうなれば焼け石に水となります」

先月、首相の公式サイトの約1000本のブログ記事が削除されたことが話題になった。14年のブログで高市氏は〈消費税率引き上げによる増収分は（中略）結果的には全て国民に還元される〉と、増税に理解を示す内容もあった。

「今の主張とは真逆です。消費減税は国民ウケのために進めようとしているのでしょう」（前出・経済部記者）

一連の言動から浮かび上がるのが、高市氏は「庶民の財布が分かっていないのではないか」という疑問だ。

「週刊文春」が先週スクープした「カタログギフト問題」でもそれが見て取れる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月12日号）