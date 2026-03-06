スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： 東京都公式アプリ

開発者： Tokyo Metropolitan Government

価格： 無料

対応OS： iOS 以降、Android 9 以上

カテゴリ： ライフ

「東京都公式アプリ」にて、15歳以上の東京都民を対象に、1万1000円相当のポイントがもらえるキャンペーンが2月2日から始まっている。確定申告のタイミングと重なっていることもあって当初は混雑していたが、3月になるとそれも落ち着いてきているようだ。忘れないうちに申し込んでおこう。

1万1000ポイントが付与される「東京都公式アプリ」

空いている時間帯を「混雑カレンダー」でチェック

東京都では「東京アプリ生活応援事業」として、行政情報等を配信する「東京都公式アプリ」を通じて1万1000ポイントを付与するキャンペーンを実施している。期間は2026年2月2日から2027年4月1日まで。締め切りまで余裕はあるものの、早ければ即日でポイントを受け取れるので、早めに欲しいなら空き時間にでも申し込んでみてはいかがだろうか。

受付開始当初はアクセス集中のためスムーズに申し込めないこともあったようだが、現在はある程度混雑は緩和している様子。

ただし、それでも曜日や時間帯によってはアクセスしにくい場合があるので、都が用意している「混雑カレンダー」を参考にしたい。それによると、平日は深夜から午前にかけて、休日は深夜が比較的混雑なく利用できるとしている。

トップ画面にあるお知らせにアクセスすると……

「混雑カレンダー」のリンクがあるのでタップ

深夜から午前にかけては比較的アクセスしやすいようだ

ポイントの申込み手順

申込み手続きするには「マイナンバーカード」と、本アプリとは別に「デジタル認証アプリ」のインストールも必要となる。手順としては2025年12月に行なわれたマイナンバーカードによる本人確認機能の最終検証時と大きくは変わらないが、改めて紹介しよう。

1. 東京都公式アプリのトップ画面から「マイナンバーカードによる本人確認」をタップ

手続きの流れを確認

「マイナンバーカードで本人確認」へ

「利用者証明用電子証明書」と「券面事項入力補助用」の2つの暗証番号を続けて入力する

認証を許可すれば本人確認は完了

続いて「東京ポイントを申し込む」ボタンを必ずタップ

付与まで数日以上かかることがある、とのことだが、即日付与される場合もある

ポイントが付与されると通知がある。au PAYやdポイント、Vポイントなど、よく使うポイントサービスのポイントに交換しよう

ポイント残高はアプリトップ画面で確認できる