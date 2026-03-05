【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と米人事管理局は、アポロ計画以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を２０２８年に成し遂げるため、宇宙工学や情報処理などの技術に卓越した人材を２年程度の任期付きで採用する方針を固めた。

ＮＡＳＡは近年、ロケットや宇宙船の開発を民間企業に任せてきた反面、組織内の技術力低下が目立っており、外部人材の登用で立て直しを図る。

関係者によると、ＮＡＳＡは４日にも「ＮＡＳＡフォース」と名付けた採用計画の詳細を発表する。

ＮＡＳＡは近年、人件費などの削減を進めるため、機体開発や打ち上げを民間に委ねてきた。イーロン・マスク氏が率いる米スペースＸの宇宙船「クルードラゴン」や打ち上げに使うロケット「ファルコン９」は現在、米国が国際宇宙ステーションに宇宙飛行士を送る唯一の手段だ。

一方、ＮＡＳＡの職員数は２５年７月までの約２年間で約２割減少した。ＮＡＳＡ監察総監室は１月に公表した報告書で、組織内部の技術やノウハウの空洞化が起きていると指摘した。民間に任せずにＮＡＳＡが主導して機体の開発・製造を進める有人月探査「アルテミス計画」では２月、大型ロケット「スペース・ローンチ・システム（ＳＬＳ）」に異常が見つかり、打ち上げが延期となった。３０年までの有人月面着陸を目指す中国に追い抜かれる可能性も指摘されている。

ＮＡＳＡはトランプ米大統領の任期中の２８年に有人月面着陸を実現するには、航空宇宙工学やソフトウェア、システム開発などに優れた人材が必要だとして大量に雇用する計画だ。