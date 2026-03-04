¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û à´°Á´Éü³èá¡¡»º¸å½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡¡Ö²Î¤¬¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
£³·î£±Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢½Ð»º¸å½é¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØÃæÀîæÆ»Ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026¡Ù¤ò¡¢°ñ¾ë¸©¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥É¥ê¥É¥ê¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£
MC¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆàÂÎ¤¬Æ°¤¯¤«¤Ê¡©À¼¤Ï½Ð¤ë¤«¤Ê¡©µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¥Ò¥Þ¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤È´ò¤·¤µ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¼¤¹¡ªá¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë°§»¢¡£
Â³¤±¤Æà²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤È´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Éüµ¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥¥Ð¥¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÍÙ¤Ã¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼êÇï»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤òºÇ¹â¤Î°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªá¤È¡¢µÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿15¶Ê¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¶Ê¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶õ¿§¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ò£²²ó²Î¤¦¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀÃæÀî¤µ¤ó¡£
¸åÈ¾¤ÎMC¤Ç¤Ïà²Î¤¬¤¢¤ëÌ¤Íè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀîæÆ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆü¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û