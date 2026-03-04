“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、2人が大事にしている“ペット”公開「やる気のなさそうなところが好き」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が1日放送の日本テレビ系スポーツニュース番組『Going! Sports&News』に出演。2人のインタビューが放送され、またその様子が「日テレスポーツ」の公式YouTubeチャンネルでも公開された。
【写真】“シャー子”のぬいぐるみをセンターに記念撮影する三浦璃来＆木原龍一＆亀梨和也
2人が五輪でのさまざまなエピソードを語る中、スタッフがスタジオに持ってきた、淡いグレーの“サメ”のぬいぐるみが登場。これを見た三浦は「きたー！シャー子きたー！」とハイテンションに反応し、「めっちゃかわいくないですか…!?うちのシャー子です。肉球がついてるの」と紹介。さらに2人そろって「やる気のなさそうなところが好きです」と語った。
名前についてはサメの英名に“女の子だから”「シャー子」になったといい、ファンからもらったもので、「大会期間中の必需品」として2人で大事にしているという。
動画のコメント欄では、「シャ〜子、売れるやろな〜」「この2人としゃー子可愛い」「龍一くんもシャー子を愛しているのにシャー子がくるとすぐにりくちゃんに渡すさりげない優しさが素敵」「ほっこりペア りくりゅう最高」「シャー子可愛い」「しゃー子来て嬉しそうなりくりゅうを見るだけでにやける笑笑」などの声が寄せられている。
