【Amazon 新生活セール】アレジオンやイブなどの医薬品、サプリメントが最大65%OFFに
今回は、「アレジオン20」や「イブクイック頭痛薬DX」など、プライスダウンしている医薬品・サプリメントをご紹介。お得なときに揃えておくと安心ですよ。
→ Amazon「医薬品・サプリメント」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」
3種の活性菌配合でおなかの調子を整える。「ビオスリーHi錠」
ビオスリー指定医薬部外品】 整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 粉末タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 【Amazon.co.jp 限定】ビオスリーHi錠 570錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に
5,697円 → 4,910円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
自宅で手軽にAGA対策。通販限定の「リアップX5」
シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」
肌荒れやにきびに。1日1回で内側から効く「ハイチオールBクリア」
のどの痛み・鼻水・熱・せきなど、つらい風邪に。「エスタックEXNEO」
風邪のひき始めや肩こり、筋肉痛に。「葛根湯エキス錠クラシエ」
花粉、ホコリなどによる不快な鼻グズに。「キユーピー ディアレ プラス」
キユーピー ディアレ プラス 30日用60粒 [ 花粉 ホコリ ハウスダスト 等の鼻グズ対策に 免疫 免疫ケア 酢酸菌 gaba ギャバ サプリ サプリメント 乳酸菌 併用可 にごり酢 ]
3,780円 → 2,835円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能
睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
美容と健康に。全8種のビタミンB群を摂取できるDHCのビタミンBミックス
DHC ビタミンBミックス DHC ビタミンBミックス 90日分【栄養機能食品(ナイアシン・ビオチン・ビタミンB12・葉酸)】
616円 → 428円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
不足しがちな鉄分を効率補給する「DHC ヘム鉄」
VITAS（バイタス）の「VITA POWER マルチビタミン」
VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
2,480円 → 2,099円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
善玉菌の代表、乳酸菌19種とビフィズス菌4種が生きたまま届く「ビフィラル」
“飲む”美容対策。高濃度のビタミンCで効率的に摂取できる「My+Cee」
【高濃度× 持続型】 リポソーム ビタミンc サプリメント My+Cee マイシー 60粒 αリポ酸 ヘスペリジン 香料 着色料 保存料不使用 栄養機能食品 アルファリポ酸 αリポ酸 B-Rec技術 よかもんチョイス 【高濃度× 持続型】マイシー コエンザイムQ10 リポソーム ビタミンc サプリメント アルファリポ酸 vitamin c 母の日 ギフト 60粒 αリポ酸 ヘスペリジン 香料 着色料 保存料不使用 栄養機能食品 アルファリポ酸 αリポ酸 B?Rec技術 My+Cee よかもんチョイス (1袋)
3,480円 → 1,970円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3種の香りを楽しめる。バブの24錠入り大容量パック
【Amazon.co.jp限定】デカラクサイズ バブ メディキュア 24錠入 【Amazon.co.jp限定】デカラクサイズ バブ メディキュア 24錠入 高濃度炭酸入浴剤 温泉成分配合 [医薬部外品]
2,760円 → 2,208円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分
3,078円 → 2,036円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
DHC マルチミネラル DHC マルチミネラル 徳用90日分【栄養機能食品(鉄・亜鉛・マグネシウム)】
1,239円 → 864円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ディアナチュラ 39アミノ ディアナチュラ ストロング39アミノ マルチビタミン&ミネラル 300粒 (100日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産
3,696円 → 2,355円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「医薬品・サプリメント」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります