「かわいいっちゃけど」五輪閉幕後も止まらぬ中井亜美の人気…「あのポーズがトレードマークになったね」
中井亜美が話題のポーズをまた披露した(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美の首をかしげるポーズが話題となったが、日本スケート連盟の公式インスタグラムでは、そのポーズが復活した。
【動画】止まらぬ人気…中井亜美が“首かしげポーズ”披露し、なぜか金の額縁へ！？
インスタには「Congratulations フィギュアスケート 女子シングル 中井亜美 選手」と記し、中井が頬に人差し指を当てて微笑むと、最後は金の額縁に収まるというショート動画が公開されている。
この投稿にはファンから「かわいいっちゃけど」「亜美ちゃんかわいい」「世界一の破壊力抜群のトリプルアクセルと普段の現役高校生とのギャップに驚愕しています」「亜美ちゃんあのポーズがトレードマークになったね」「あみちゃん、言葉にならないです…！鋼の心臓、強メンタルでこちらも笑顔になる演技でした」と反応が寄せられ、五輪閉幕後も人気は高まるばかりのようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。