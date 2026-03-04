新しいZR-Vは2.0Lハイブリッドの「e:HEV」に一本化

ホンダZR-V e:HEV Zブラックスタイル（特別仕様車）｜Honda ZR-V e:HEV Z Black Style

ホンダ「ZR-V」が一部改良を受け、3月下旬に登場する予定だ。今回の改良ではグレード構成を見直し、パワートレインを刷新。これまで設定されていた1.5Lガソリンモデルは廃止され、2.0Lハイブリッド「e:HEV」のみに一本化される。

e:HEVモデルは「e:HEV Z」と特別仕様車「e:HEV Zブラックスタイル」が設定され、Google搭載のホンダコネクトディスプレーを新たに採用。

さらに「e:HEV Z ブラックスタイル」には、これまでのバーチカル（垂直）グリルに代わりハニカムグリルが採用される。

ホンダZR-V e:HEV Zクロスツーリング（特別仕様車）｜Honda ZR-V e:HEV Z Cross Touring

また、ホンダはこの一部改良を機に、特別仕様車「クロスツーリング」を新たに追加。

ハニカムグリルに加え、専用フロントバンパーやフロントロアーガーニッシュ、サイドアンダースポイラーなどを採用し、内装色はオレンジステッチを施した明るいグレージュとすることで、アウトドア志向のユーザーニーズに応える。

一部改良後の価格については未発表。参考までに、現行モデルはe:HEV X（FF）が税込363万4400円、e:HEV Z（FF）が税込423万5000円だ。

