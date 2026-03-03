日曜劇場「御上先生」出演女優、未経験でHYBEオーディション参加「すごく不思議な魅力」BTS元振付師がダンスを絶賛
【モデルプレス＝2026/03/03】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃2が3月3日に放送された。未経験ながらにダンスパフォーマンスを披露した候補者・大谷碧空（Aoi Otani）に注目が集まっている。
【写真】「御上先生」出演女優、HYBEオーディションでの美しすぎる姿
＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。
一次の歌唱審査を追加合格で通過したオーディション未経験の大谷は、二次のダンス審査に挑戦。NHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」（2025）、TBS日曜劇場「御上先生」（2024／出演時の活動名は白倉碧空）に出演するなど、女優として活動してきた大谷は、事前のインタビューで自身について「映像の世界で今生きさせてもらっていることが多い」と明かした。
スタジオキャストのヒコロヒーも「日本の番組でたまたま共演して…」と大谷の出演に驚き。歌については「ずっとお家で歌っていたりしたので、ほぼ独学状態ではあるんですけど、歌はすごく自信がある」と語るも、今回の審査内容となるダンスは未経験。そのため、審査までの三週間でダンスを猛特訓し「ダンススクールを登録して通い詰めています」と話していた。
パフォーマンスでは、未経験を感じさせないかっこいいパフォーマンスを披露。審査を担当したBTSの元振付師・ソン・ソンドゥク氏は「すごく不思議な魅力」「幼さも残っている感じもするんですけど音楽が始まった瞬間にパッと変わる」「音楽に集中している姿が印象的」と大谷のことを絶賛していた。
この放送を受け、視聴者からは「見たことあると思ったら女優さんだったんだ」「魅力的でかっこいい」「ギャップがすごい」「未経験とは思えない実力」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
◆「御上先生」出演・大谷碧空、独学でオーディション挑戦
◆大谷碧空に反響続々
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
